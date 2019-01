¿Va a cambiar de fondo de pensiones?: Seis razones para saber si le conviene

–Como parte de las decisiones que deben tomar los colombianos respecto a su futuro, está la de elegir entre un fondo de pensiones privado o el público, administrado por Colpensiones. No obstante, la mayoría de las personas no saben qué hacer, pues no tienen claro cuál es la mejor opción según su caso. Adicionalmente, tampoco tienen en cuenta que, si desean realizar el cambio de privado a público, éste solo puede realizarse hasta 10 años antes de pensionarse.

De hecho, según un informe del Ministerio de Hacienda, en 2015 cerca del 95% de afiliados que se cambió de fondo privado al público lo hizo en el momento equivocado y sin información suficiente para saber qué es lo que más les conviene. Adicionalmente, al tomar la decisión, no tuvieron en cuenta factores como la edad, semanas cotizadas, ingresos, estado civil, núcleo familiar, estabilidad laboral, entre otros.

Por eso, aquí le contamos las 6 cosas que debe tener en cuenta para tomar la mejor decisión.

1. En el Fondo Público se debe cumplir con una edad mínima: en Colpensiones la edad de jubilación es de 62 años para hombres y de 57 para mujeres. En un fondo privado, las personas se pueden pensionar de manera anticipada una vez tenga cotizado, el capital necesario para lograr como mínimo el equivalente a 1 salario mínimo mensual.

2. En Colpensiones se debe cumplir con más años de trabajo: para poder pensionarse con el fondo público, el afiliado tiene que cumplir con 1.300 semanas, es decir, 26 años de trabajo. Mientras que en un fondo privado se necesitan de 1.150 semanas (tres años menos que en Colpensiones).

Por ello, si una mujer de 47 años (por ejemplo) quiere cambiarse de un fondo privado al público, pero solo cuenta con 500 semanas cotizadas, en 10 años que le restan para pensionarse no lograría completar las semanas que exige Colpensiones. Lo que significa que el cambio no le convendría.

3. Y si la persona no alcanza a pensionarse, ¿qué pasa con la plata?: quienes no cumplan con los requisitos de pensión (edad y semanas cotizadas), tienen derecho a la devolución de su dinero. La diferencia está, en que el fondo público únicamente ajusta la inflación; mientras que el fondo privado, además de realizar esto, también desembolsa los rendimientos obtenidos. De hecho, del total de la plata entregada, el 30% corresponde al monto ahorrado y el 70% restante son rendimientos. Esto significa, que se devuelve hasta 8 veces más que en Colpensiones.

4. Con un fondo privado el ahorro se puede heredar: si la persona cotiza o ya es pensionada con un fondo privado fallece, sus ahorros entran a ser parte de su herencia. Así, si la persona no cuenta con beneficiarios de ley (cónyuge o hijos), el dinero lo pueden heredar otros miembros de su familia.

Por ejemplo, si un joven de 30 años soltero muere, sus padres o hermanos pueden acceder a la plata ahorrada en el fondo privado. Mientras que, en Colpensiones, solo pueden heredar quienes son hijos o esposos. No otro tipo de familiares. Este es un importante beneficio del fondo privado.

5. Con un fondo privado se puede incrementar la pensión o anticiparla: si una persona desea aumentar su pensión, puede cotizar de forma adicional desde 10 mil pesos. Esto se conoce como aporte voluntario en pensión obligatoria y puede hacerse de forma mensual u ocasional. Con este dinero adicional, se puede incrementar los ahorros y tener una mensualidad más alta, así como lograr el ahorro necesario para lograr una pensión anticipada. Esto no es posible realizarlo con el fondo público.

6. En un fondo privado usted puede construir un ahorro voluntario para lograr sus objetivos: a diferencia de Colpensiones, en los fondos privados usted tiene la posibilidad de realizar aportes a una cuenta de pensiones voluntarias con los cuales podrá acercarse al cumplimiento de metas como compra de vivienda, educación, viajes o compra de vehículo.

Teniendo en cuenta estas recomendaciones y con la ayuda de un asesor, los colombianos podrán analizar qué es lo que más les conviene de acuerdo a su situación particular. Por eso, es fundamental que los cotizantes se asesoren correctamente con expertos de los diferentes fondos de pensiones.

De esta manera, usted podrá estar seguro de su futuro y tendrá la certeza que sus ahorros son administrados por el tipo de fondo que mas le conviene. (Información Llorente & Cuenca).