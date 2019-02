Confesó que se cola en Transmilenio para comerse “una hamburguesita semanal”

Una usuaria de Twitter publicó un polémico mensaje donde confesaba que se colaba a diario en Transmilenio para “comerse una hamburguesita semanal”, además aseguró que no pagaba el pasaje porque el sistema ofrece un “servicio de mier…”.

El mensaje, publicado en la cuenta @Mein__Kampf_, indica textualmente “Les voy a contar una historia hermosa: CON LO QUE ME AHORRO COLANDOME EN TM TODOS LOS DÍAS, ME COMO UNA HAMBUEGUESITA SEMANAL ?. Que me perdone Dios pero ese “servicio” de mierda lo pagará quién sabe quien.”

Les voy a contar una historia hermosa: CON LO QUE ME AHORRO COLANDOME EN TM TODOS LOS DÍAS, ME COMO UNA HAMBUEGUESITA SEMANAL ?.

Que me perdone Dios pero ese “servicio” de mierda lo pagará quién sabe quien. — Cardenaslv (@Mein__Kampf_) 30 de enero de 2019

Destaca que el indignante mensaje lo respondió la Secretaría Distrital de Seguridad, que le recordó a la titular de la cuenta que “colarse en TransMilenio atenta contra las normas de convivencia”.

Además la entidad distrital indicó que “remitimos este caso a la Inspectora de Policía encargada para que imponga la medida correctiva EJEMPLARIZANTE”.

Esta historia no es hermosa: Colarse en TransMilenio atenta contra las normas de convivencia. La multa equivale a $220.824 razón por la cual remitimos este caso a la Inspectora de Policía encargada para que imponga la medida correctiva EJEMPLARIZANTE. El respeto nos une. — Sec. Seguridad BOG (@SeguridadBOG) 1 de febrero de 2019

El trino también generó todo tipo de comentarios en contra del mal ejemplo de esta ciudadana, la mayoría de los internautas le reprocharon que siendo administradora pública en formación, no haya aprendido a tener respeto por los recursos públicos.

Lastima, la clase de personas que va a administrar nuestros recursos públicos. Lo más chistoso son sus trinos quejándose de la corrupción de los políticos ? — SAFR (@safr95) 1 de febrero de 2019

¿Y eres administradora pública en formación? No has aprendido nada y tendremos que estar muy pendientes de lo que hagas si trabajas luego en el Estado. No pagar el pasaje también es un acto de corrupción. — Paula Escobar (@paula_escobarc) 1 de febrero de 2019

Y va a ser profesional en el futuro ? ?????????? ojalá no le den el diploma a una ladrona — Andrea Ruzic (@Andrea_S91) 1 de febrero de 2019

"Ladrona pública en formación", he aquí el origen de la corrupción. — William Velasquez (@WFXARQ) 1 de febrero de 2019

Otros usuarios hasta la compararon con el polémico grupo Nule y le recordaron que “robar es robar”.

No le da vergüenza decir que estudia Admin pública? Ojalá su Universidad la saque, usted es un verdadero peligro. Porque entre lo que usted hizo y lo que hicieron los Nule en Bogotá no hay diferencia. Robar es robar, un delito que ojalá le pongan a pagar @PoliciaColombia — Juan Camilo Gámez Ortega (@juancamilogamez) 1 de febrero de 2019

También muchos twitteros reprocharon que calificara a Transmilenio como “un sistema de mierda”

Te parece de mierda, pero lo usas y lo necesitas y es el servicio que te lleva a donde requieres ir. Lo tuyo no es más que una justificación jalada de los cabellos pata lavarte las ?: “robo, pero porque lo que robo es malo.” No, señora, robas porque eres ratera. Así de simple. — María Antonia Pardo (@NanyPardo) 1 de febrero de 2019

Entonces no lo uses. A mi tambien me parece un servicio de mierda, pero no por eso me colo, ando en bicicleta, me ahorro malas caras, me ahorro trancones, empujones, estrés, no me robo el pasaje, y me ahorro 240 mil pesos mensuales que era lo que gastaba en transmi. — MAX Y YO (@YisGari) 1 de febrero de 2019

No debe ser un sistema tan de mierda si igual, así sea colada, lo usa. Creo que le falta es un poco de educación y cultura para entender que robando al distrito, roba a los bogotanos más necesitados. — Isabel Manzano (@IsaManzano3) 1 de febrero de 2019