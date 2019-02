Cotelco Magdalena presentó estudio del impacto de Airbnb y Homeaway en Santa Marta

Gustavo Adolfo Toro Velásquez, presidente ejecutivo nacional de Cotelco, acompañó al Capítulo Magdalena en la presentación de un estudio que muestra el impacto que han tenido las plataformas Airbnb y Homeaway en la hotelería de la ciudad de Santa Marta.

El análisis, realizado con el apoyo de Situr Magdalena, refleja el crecimiento de estas plataformas en la ciudad, las cuales han pasado de promover 9 propiedades en el 2011 a 6.837 propiedades inscritas actualmente, de las cuáles, más de 3.700 se encuentran activas y prestando servicios turísticos de manera permanente.

De acuerdo con el estudio, durante el periodo septiembre de 2016 hasta diciembre de 2018, 5.543 propiedades -el 81.1% del total- han facturado alrededor de US 24.7 millones. Lo anterior tiene gran impacto en el sector, ya que afecta directamente la ocupación de la hotelería legal, que disminuye en un 25%.

“Quiero reiterar que la posición de Cotelco en este tema no es que se acabe Airbnb, es claro que esta plataforma llegó para quedarse, pero la gran preocupación del gremio es que promuevan servicios informales. No puede ser que la competencia se fundamente en tarifas bajas, porque estos oferentes no tienen que cumplir con los requisitos que nos exigen a los hoteleros formales, generando condiciones que desestimulan la legalidad”, afirmó Gustavo Toro presidente ejecutivo nacional de Cotelco.

Cotelco nacional y el capítulo Magdalena exhortan al Gobierno Nacional que tenga en cuenta esta información, para generar estrategias que lleven a estos anfitriones a que se formalicen y aporten a los destinos en términos económicos, sociales y ambientales, contribuyendo a mejorar la calidad y competitividad de la industria hotelera.

En el marco de la presentación, el Presidente de Cotelco extendió una invitación al alcalde de Santa Marta para acompañarlo en la reunión mundial que sobre este tema se llevará a cabo en Barcelona convocada por las diferentes asociaciones hoteleras del mundo.