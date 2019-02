Distrito ha retirado más de 25.000 toneladas de residuos de construcción y escombros de los humedales de la ciudad

Desde el humedal Santa María del Lago el alcalde Enrique Peñalosa entregó un balance de todas la acciones que se han adelantado para recuperar estos cuerpos de agua en la ciudad en los últimos 3 años, con una inversión superior de 16.000 millones de pesos.

“Para nosotros son muy importantes los humedales, por eso los recuperamos y los restauramos. Además consideramos que debe haber un importante contacto de la ciudadanía con estos espacios, ya que esto garantiza que tengan un mejor cuidado y sean los mismos ciudadanos quienes se apropien de ellos. Donde hay disfrute de la comunidad son mucho más protegidos”, afirmó el alcalde Peñalosa en el marco del Día Mundial de los Humedales.

Para garantizar el cuidado de los humedales de la ciudad, la Alcaldía de Enrique Peñalosa ha cerrado 428 conexiones que vertían agua y residuos contaminantes a estos ecosistemas tan importantes.

La mayor cantidad de vertimientos cerrados se hicieron en el Humedal Juan Amarillo, con 409 conexiones corregidas, y 19 en el Humedal La Conejera.

Así mismo, se han identificado y están en proceso de cierre otras 273 conexiones erradas en los humedales Capellanía, El Burro, Jaboque, La Conejera, La Vaca, Techo y Tibanica.

“Este es un trabajo muy fuerte por lograr proteger a los humedales de estas conexiones erradas e ilegales, que cuando llegamos estaban afectado estos cuerpos de agua y adelantamos los procesos necesarios para darle fin a estas descargas residuales”, destacó el mandatario de la ciudad.

Las acciones en favor de los humedales no se detienen: se han mantenido 1.170 hectáreas en los humedales y abierto más de 130 hectáreas de espejo de agua, gracias a un trabajo coordinado entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EEAB) y la Secretaría de Ambiente.

“Esta es una intervención integral, no es solo recuperar el espejo de agua y retirar la basura y los escombros de los humedales, es recuperar la cuenca para que las aguas residuales no lleguen allí y para que puedan recuperar su funcionalidad. Estos cuerpos de agua hacen parte del sistema de alcantarillado pluvial, esto significa que cuando llueve, para que no nos inundemos ,nuestros elementos más importantes son los humedales”, informó la gerente (e) de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Lady Ospina.

A lo largo de estos tres años se han retirado 25.468 toneladas de residuos de construcción y 1.934 llantas que afectaban a estos cuerpos de agua.

“Esto representa 6.300 volquetas llenas de escombros que se habían botado en los bordes de los humedales, por eso hacemos un llamado a la ciudadanía para que nos acompañe cuidando estos espacios y denunciando cualquier hecho que los afecte”, recalcó el alcalde Enrique Peñalosa.

Para garantizar el proceso de restauración de los 15 humedales de la ciudad, la Alcaldía de Bogotá ha retirado 97.445 plantas de retamo espinoso y liso, el control a 190.800 m2 de zonas colonizadas tanto por pasto kikuyo y otras especies invasoras, facilitando el desarrollo de especies nativas.

Estas acciones han permitido que 11 de los 15 humedales con los que cuenta actualmente la ciudad fueran elevados a categoría Ramsar, distinción que ubica a Bogotá como la única ciudad en Latinoamérica en tener humedales urbanos en esta categoría.

En humedales como el Juan Amarillo se recuperaron 50.94 hectáreas del espejo de agua y se retiraron 42.064 toneladas de buchón de agua, devolviéndole la vida a este ecosistema.

Además, se adelantan los estudios, diseños y construcción por fases de las obras de adecuación y restauración ecológica del brazo del humedal Juan Amarillo o Tibabuyes, en donde se invertirán $3.824.825.024.

Se terminó la adecuación del tercio medio-bajo del humedal de Jaboque, a través del cual se recuperaron 28 hectáreas de espejo de agua y se conformó una isla para las aves que propició la reproducción de las especies endémicas y migratorias del humedal.

También se rescató el humedal La Vaca Sur, después de más de 20 años de ocupación ilegal y relleno paulatino. Se retiraron dos parqueaderos ilegales y se extrajeron 140 toneladas de basuras y residuos de construcción y 1.523 llantas, lo que ha permitido despejar el espejo de agua que por años había sido rellenado.

“Aquí cuando llegamos había gente que cogía los humedales como basureros, venían con volquetas o carros particulares a dejar los escombros de construcción y algunos de ellos, como en el humedal Córdoba, se apoderaban del espejo de agua, botando residuos de construcción para hacer parqueaderos y cobrar su utilización. Nosotros lo que hemos hecho es acabar con esta práctica ilegal, en este caso las autoridades iniciaron el proceso judicial contra las personas que estaban apoderándose del espejo de agua”, sostuvo el secretario de Ambiente, Francisco Cruz.

Las aves volvieron a los humedales

Con la recuperación de estos espacios para la ciudad, las aves volvieron a los humedales, encontrando espacios limpios donde pueden adelantar sus procesos naturales.

Existe un monitoreo constante de biodiversidad que arroja, en fauna, un censo de 137 especies de aves con un registro en los 15 humedales de más de 19.000 individuos y 8 especies de mamíferos con registro de 115 individuos que habitan los humedales.

Igualmente, existe un registro de 180 especies de flora con 2.869 plantas en todos estos cuerpos de agua de la ciudad.

Por esta razón, el alcalde Enrique Peñalosa durante esta celebración liberó a un grupo de tinguas azules en el humedal Santa María del Lago. Estas aves migratorias adelantan su paso por la ciudad durante esta temporada habitualmente.

Se han realizado 1.878 recorridos interpretativos, con la asistencia de más de 50 personas; 604 acciones pedagógicas con colegios que han beneficiado a 34.842 estudiantes y se han realizado 38 caminatas ecológicas con más de 1.000 asistentes.