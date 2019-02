Cinco planes para este fin de semana en Bogotá

Quien se aburra en casa este fin de semana es porque quiere, la ciudad ofrece planes para todos los gustos y presupuestos. Música, arte y teatro son algunas de las alternativas para que este fin de semana no te quedes encerrado. Elegimos los 5 mejores planes y aquí los compartimos.

Nueva exposición

¿Tienes planes de pasar por el centro este fin de semana? Puedes darte una pasada por el Centro Colombo Americano (calle 19 No. 2A-49) para ver la exposición Movimiento corporal, gestual y visceral, que se inicia este 1º de febrero.

La exposición hace parte de tres muestras que tienen como eje central el tema “activismo”, que se refiere a un pensamiento y a una actitud activa frente a los devenires de la existencia. La entrada es libre.

¡Director por un día!

La Orquesta Sinfónica Nacional estará en el centro centro comercial Santafé (Calle 185 No. 45-03) invitando a los espectadores a convertirse en sus directores. La presentación es este sábado, 2 de febrero, se inicia a las 4 p.m. y no tiene ningún costo.

Los secretos de una biblioteca

¿Sabías que los libros que alquilas en bibliotecas viajan por largas bandas eléctricas antes de llegar a tus manos? ¿O que bajo tus pies puede haber incluso 4 pisos subterráneos de depósitos?

Eso y más podrás disfrutar este domingo, 3 de febrero, en ‘El lado b de la Blaa’, una exposición guiada por los lugares ocultos de la biblioteca Luis Ángel Arango (calle 11 No. 4-14). La actividad es a las 10 a.m. y no tiene ningún costo.

A ojo cerrado

Esta visita guiada por el Museo Botero (calle 11 No. 4-41) invita a comprender el arte a través de todos los sentidos. ¿Cómo funciona? Con los ojos vendados los asistentes sienten obras de Fernando Botero y otros artistas de la colección.

La cita es el domingo, 3 de febrero a las 11 a.m. La actividad no tiene costo, pero sí un cupo máximo de 30 personas.

Sabor venezolano

Hay mucho que nos une a nuestros vecinos y una de esas cosas es la música. Si disfrutas de la sabrosura de los ritmos venezolanos no querrás perderte la presentación de la banda Los Amigos Invisibles en el marco de Festival Centro.

Este domingo, 3 de febrero, podrás escucharlos en el Auditorio Fuga (calle 10 No. 3-42), a partir de las 9 p.m. La boleta tiene un costo de $36.500, conoce cómo comprar.