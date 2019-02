La colombiana Diana Pérez nuevamente galardonada en festivales de cine de EEUU

Luego de un año de arduo trabajo, Diana Pérez Riveros, Actriz y Productora colombiana que reside en Los Ángeles – California, sigue abriendo paso dentro del mundo del entretenimiento en los Estados Unidos.

Entre 2017 y 2018, Diana estuvo a cargo de la producción de importantes Cortometrajes como “Juxtaposed” (Yuxtapuestos), “The Lucid Letter” (Una Carta Lúcida), “Empty” (Vacío) y “That’s Our Thing, What If” (Esto es lo nuestro), que ganaron 11 premios en varios Festivales de Cine Internacionales, de los cuales 4 galardones fueron como Mejor Cortometraje, en el 2018.

Su cortometraje “In a Heartbeat” (Corazón Latente), producido y actuado por ella en el 2017, sumo a los reconocimientos ya obtenidos dos galardones más: “Best Short Film” en el Honolulu Film Awards y en el Alaska International Film Awards, a finales del 2018, los dos importantes Festivales Internacionales de Cine.

Diana fue también la productora y actriz principal de los cortometrajes “Unbreakable Ties” (Lazos Inquebrantables) y “Bipolar”. Con “Lazos Inquebrantables”, Diana ganó 4 premios como Mejor Actriz en Festivales de Cine Internacionales, incluyendo la Selección Oficial del Women’s Only Entertainment Film Festival, que promueve y premia el trabajo de las mujeres dentro de la industria del entretenimiento en el mundo. Con “Bipolar”, diana ganó 3 premios como Mejor Actriz y estuvo como selección oficial en 3 Festivales más.

“Este año que pasó para mi fue un año de grandes aprendizajes y satisfacciones, no solo por los reconocimientos obtenidos, sino porque actuar y producir es una combinación ideal para los que queremos llegar a trabajar en el cine independiente” asegura Diana Pérez Riveros.

Recientemente, Diana fue seleccionada para interpretar el papel principal de un cortometraje de suspenso que trata sobre una mujer secuestrada por un asesino en serie el cual se comenzará a rodar a mediados de febrero de este año.

Diana se graduó con un BFA de Acting for Film en el New York Film Academy en la Ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Durante su carrera en esa ciudad ha interpretado varios personajes tanto para cortometrajes como para teatro en roles de protagonista y co-protagonista y con su experiencia como actriz y productora, Diana está teniendo un crecimiento profesional muy importante en los Estados Unidos, que sin lugar a dudas le abrirá muchas puertas no solamente en el mundo de la actuación sino también en el de la producción.