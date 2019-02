Liga Águila: El Cúcuta Deportivo se ratificó en el liderato

Cúcuta Deportivo ratificó su liderato en la Liga Águila I-2019, tras empatar 1-1 con el Envigado. En tanto, el Once Caldas se metió en la pelea por la punta de la tabla; mientras que en Bogotá, Millonarios hizo respetar la casa y se levantó de la derrota en la fecha anterior.

Los recien ascendidos del Cúcuta consiguieron su segunda victoria consecutiva gracias a un gol de Jhonathan Agudelo al cierre de la primera parte, el descuento para el Envigado fue obra de Jairo Palomino.

Con el empate, el cuadro ‘motilón’ logró siete puntos, los mismos que América y Once Caldas, pero con ventaja en diferencia de goles.

Por su parte, el Once Caldas, logró una impresionante escalada en la tabla de posiciones, tres puestos, luego de vencer 2-1 al Pasto en la capital nariñense.

Los goles del ‘blanco-blanco’ fueron obra de Carlos Lizarazo y Juan Caicedo, mientras que John Cardona marcó el descuento para los pastusos.

Entre tanto, Atlético Nacional se metió en el grupo de los punteros, con siete unidades, tras derrotar a Jaguares con un gol de Juan Pablo Ramírez.

En Bogotá, Millonarios venció 2-0 a Bucaramanga, y con seis puntos se ubica en la sexta posición.

En la capital del Valle, el Cali igualó 1-1 con el Huila, partido donde destacó la mala actuación del jugador azucarero, Julián Zea, quien le cometió una brutal falta a Huila Andrés Amaya, en el último minuto, durante una jugada de ataque de los ‘opitas’ con Amaya, quien fue detenido por Zea con un patadón duramente criticado en redes sociales.

Nonononono no hay derecho a que esto pase. Esto es un juego de caballeros, no de salvajes. Y mucho menos decir que no le hizo nada. No. Por favor, eso no se debe hacer, son colegas! pic.twitter.com/gDb1gwqLSS

— Sebastián Parra (@SEBAXTIAN69) 3 de febrero de 2019