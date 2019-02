Maduro reitera su rechazo al ultimátum de la UE; descarta convocar elecciones presidenciales

–Nicolás Maduro reiteró su rechazo al ultimátum que le dio la Unión Europea (UE) el pasado fin de semana, en el que le exigieron convocar a elecciones en un plazo de ocho días, plazo que venció este domingo.”No voy a dar mi brazo a torcer”, aseguró.

“No aceptamos ultimátum de nadie. Es como si yo le dijera a la UE: le doy siete días para reconocer la República de Cataluña, o si no vamos a tomar medidas. La política internacional no puede basarse en ultimátum. Esa es la época de los imperios, de las colonias”, expresó Maduro en una entrevista al programa español Salvados, transmitido por Antena 3.

Maduro afirmó que el ultimátum de la UE responde a la línea injerencista promovida por Estados Unidos, que tiene como finalidad ejecutar un golpe de Estado en Venezuela.

“Los Estados Unidos sabían que no podían ganarme las elecciones. No nos ganaban las elecciones presidenciales y desde enero de 2018 declararon sus voceros que no iban a reconocer ningún proceso electoral en Venezuela y fueron posicionando la estrategia que hoy están llevando adelante. Mucho de los líderes europeos que terminan asumiendo de manera obediente la estrategia de los EEUU le hacen daño a si mismo y le hacen daño a Venezuela”, enfatizó.

Al respecto, calificó de “farsante” al jefe de gobierno de España, Pedro Sánchez, quien asumió el cargo tras la destitución de Mariano Rajoy mediante una moción de censura.

“Pedro Sánchez es un farsante. Es él que no ha sido electo por nadie. Yo he sido electo y reelecto por votos populares. Hemos ganado 23 elecciones en 20 años, de 25. Pedro Sánchez debería ser el que convoque elecciones para que el pueblo español elija quién es su presidente. Es un presidente no electo. Es lo que pienso de manera automática y creo que lo piensa todo el pueblo español”, subrayó.

A pesar de las presiones de algunos países europeos de alinearse con la estrategia de EEUU, el pasado 31 el organismo económico europeo creó un Grupo Internacional de Contacto por la falta de consenso para fijar una posición sobre la situación en Venezuela, donde el diputado en desacato, Juan Guaidó, se autoproclamó como presidente con el apoyo de Estados Unidos.

De igual forma, aseveró que las acciones intervencionistas ejecutadas por la administración de Donald Trump responden a una política del siglo XX en la que se imponía los golpes de Estados de carácter militar, tal como se hizo en Vietnam, Camboya o Irak, así como durante la llamada Primavera Árabe, que contó con el respaldo de EEUU y que acabó destruyendo países como Libia.

“Para, Donald Trump. Estás cometiendo errores que van a mancharte de sangre las manos, para. Ellos al final quieren volver a un siglo XX de golpes de Estado militares, de gobiernos títeres subordinados a sus mandos y de saqueo de nuestros recursos naturales. Y eso es inviable: el siglo XXI está avanzado. América Latina y el Caribe no pueden volver a ser el patio trasero de Estados Unidos”, dijo Maduro.

No obstante “reiteró” su compromiso de un diálogo con el gobierno de EEUU con el fin de buscar una solución pacífica en Venezuela.

“Nosotros creemos en la diplomacia, en el diálogo, en el entendimiento. He hecho mil propuestas privadas y públicas, al gobierno de los Estados Unidos para relaciones de respeto, pero la supremacía blanca que gobierna la Casa Blanca, desprecia absolutamente a nuestros gobiernos y pueblos, desprecia cualquier posibilidad de respeto, de diálogo. Sigo insistiendo en la necesidad, más temprano que tarde, en un diálogo respetuoso entre la administración estadounidense y nosotros”, expresó Maduro.

“La puerta está abierta al diálogo, al entendimiento, al respeto a la independencia de Venezuela. La puerta está abierta a mil fórmulas para ese entendimiento”, agregó en la entrevista.

En este sentido, aseveró que los pueblos del mundo, sobretodo EEUU, están manifestando su solidaridad con el gobierno de Venezuela y exigen a Trump que detenga una posible intervención militar contra la nación.

“Ten la seguridad que la ola que se está levantando de conciencia y solidaridad en Estados Unidos, no va a permitir que ese gobierno supremacista ataque a Venezuela”, puntualizó Maduro.

De otro lado, Nicolás Maduro, afirmó este domingo que será derrotada la oligarquía que pretende entregar Venezuela a Estados Unidos.

“La misma oligarquía que dio aquel golpe de Estado en el 2002, hoy pretende entregar la patria al imperialismo norteamericano. Siguen subestimando la fuerza y la determinación del pueblo bolivariano. Los derrotaremos”, aseveró a través de Twitter.

Tras supervisar las maniobras militares en la base naval de Turiamo, en el estado Aragua, el mandatario visitó la enfermería del Apostadero Naval Tomás Vega, lugar donde en abril de 2002 estuvo secuestrado el comandante Hugo Chávez por el golpe de Estado.

En un video que publicó, el mandatario afirmó que pese al hecho, Chávez gobernó más tiempo y dejó un proceso revolucionario que sigue en marcha.

“Siempre lo subestimaron y lo subestiman, todavía creen que somos algo que no valemos. No saben lo que somos de verdad”, aseveró.

Maduro exhortó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a asumir la responsabilidad de la defensa de la patria y mantener máxima cohesión.

“Debemos ser como Antonio José de Sucre, dice nuestra consigna: ‘Leales siempre, traidores nunca’. Los llamo a ustedes, hombres y mujeres de mar, a la máxima cohesión, prepararse cada vez más para que este mar siga siendo libre”, enfatizó el Jefe de Estado, durante la supervisión de maniobras militares en la base naval de Turiamo, en el estado Aragua.

Nuestros jóvenes Comandos del Mar, están dispuestos a defender cada palmo del territorio, con la fuerza de los Libertadores que nos legaron la Patria Bolivariana. ¡Viva la Armada Bolivariana! pic.twitter.com/UNFZOi9NfJ — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 3 de febrero de 2019