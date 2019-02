Mascotas y más mascotas, Parecen perros y gatos

Por: Luis Eduardo Forero Medina

Tenencia responsable, apadrinamiento adopción de mascotas-animales de compañía (perros y gatos) y crecimiento de la industria crocante es la tendencia petPipo; desarrollada a partir de la protección legal que los países vienen dando a las mascotas.

Finca lleva más de 85 años, Solla 71 años, Italcol va cumplir medio siglo, Ceba 42 años; Masterfoods, Contegral, Nestlé Purina, en fin, son pocas; algunas convencidas “que cuando las personas y las mascotas se unen, la vida es mejor.. aportan espontaneidad, nos hacen jugar, amar y encontrar nuevas forma de ver el mundo”; otras afirman que con sus productos los animales no comen, se alimentan; los peludos tienen forma de contactarse con cuatro patas de otros países, donde esos individuos son los grandes protagonistas en la Expopet Colombia.

En Colombia así como en otros países se desconoce cuántos perros y gatos hay; son millones, más perros que gatos; en 2016 el Ministerio de Salud sostuvo que en ese año se habían inmunizado 2.512.330 perros y gatos contra la rabia en el país. En 2017 el Ministerio de Salud invirtió más de $10.400 millones para la adquisición de las vacunas y suero antirrábico humano y las vacunas antirrábicas para perros y gatos. La atención veterinaria de las mascotas ha de seguir un estricto plan de vacunación, acompañada de la desparasitación cada tres o cuatro meses.

La industria peluda va más allá del suministro de alimentación balanceada para las mascotas, ampliando sus tentáculos a una gama de servicios, como hoteles que ofrecen el programa P.A.W (Pets are Welcomed); para las mascotas hay hoteles, restaurantes, guarderías, spas, academias de adiestramiento y educación; accesorios, paseadores de perros; y hasta en temas de salud, en la que particularmente canes y felinos son parte de recomendaciones médicas al paciente.

En cuanto a condiciones especiales del sector, algunos felinos como angora, siamés o persa, valen millones de pesos; en mercado libre anuncian una gata angora en el municipio de Villanueva, (Casanare, Colombia) que piden 100.000.000 PCOL. Por el valor de de los Canis lupus familiaris, los de razas consideradas potencialmente peligrosas, son accesibles a pocos bolsillos; que se aumentan con la prima de la póliza, bozal y los permisos para la tenencia de la mascota. En general, los perros portan collar y los gatos permanecen en maletines o con collares especiales, cuando su tenedor está en espacio público, zonas comunes de propiedades horizontales o conjuntos residenciales y dentro del transporte público. La otra cara de la moneda es que continúan protagonizándose ataques de perros potencialmente peligrosos; eventos en el cual los especialistas recomiendan no salir a correr, no darle la espalda al perro, ni desafiarlo. Los cuatro patas (perros y gatos) sufren por cuenta de los bípedos; los maltratan, abandonan con los riesgos que lleva implícito para la salud pública; los venden, les hacen daño a las personas para robárselos, los utilizan para espectáculos circenses, peleas o agredir personas; cuando sus cuidadores no recogen los excrementos, etcétera. Está bien subir a las redes, si las mascotas hacen algo especial. “Lo que no está bien es vestirlos o darles alimentos no adecuados a su dieta. La humanización también puede llevar a que los animales tengan problemas de conducta por apego exagerado a los humanos, y a sufrimiento de las personas”, dijo la profesora Myriam Acero Aguilar, doctora en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.).

Para contrarrestar el maltrato animal en muchos países a mediados del siglo XX comenzaron a aparecer movimientos animalistas; en Colombia en 1964 se creó la Asociación Defensora de Animales ( ADA), con la premisa que los animales, tienen derecho a compartir la vida en armonía con los seres humanos. La ADA ha “aportado al cambio de conciencia social en la manera de ver el ambiente y los animales como merecedores de nuestro respeto y protección”. En 2016 se expidió la Ley 1774 de 2016 que castiga el maltrato animal con pena de prisión de doce (12) a treinta y seis (36) meses. Les duele a perros y a los Felis silvestres catus, seres sintientes, continuar siendo discriminados, por ejemplo las dificultades para desplazarse en los medios de transporte público, en los que a veces son abandonados a su suerte en la bodega. En todo caso, las mascotas han de contar con un transportín adecuado: resistente, seguro, cómodo y con ventilación. Perros y gatos deben estar provistos de un pasaporte veterinario en regla, cuando se les requiera transportar entre los Estados miembros de la UE.

Este año comenzó con nuevas noticias para las mascotas: en California (EE.UU.), el pasado 1º de enero entró en vigor una ley que determina que las tiendas de mascotas solo podrán vender perros, gatos y conejos que vengan de refugios o de organizaciones de rescate de animales. En Nueva York a comienzos de febrero se abrió El Museo del Perro; en Bogotá próximamente en el barrio Restrepo, inicia labores AniMall con 4.000 metros cuadrados para que se los apropien y disfruten las mascotas. En esta ciudad y progresivamente en todo el territorio nacional, además del censo y la ‘cedulatón’ , funcionarán servicios de urgencias para perros y gatos callejeros y migrantes que llegan con amos extranjeros.

@luforero4