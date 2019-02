¿Cómo hacer para que la vida digital de los niños sea segura?

En un mundo en que los niños y la tecnología evolucionan a la misma velocidad, las familias deben sacar el mejor provecho del Internet para hacer tareas, potenciar el aprendizaje y disfrutar del entretenimiento, pero también deben acompañar a los niños para que su vida en la red sea segura y estén siempre protegidos.

En este sentido, con el propósito de contribuir a que los niños puedan aprovechar de manera positiva, con­fiable y segura los beneficios de la tecnología, durante 2018, Claro sumó esfuerzos para alinearse con la iniciativa internacional del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNI­CEF) y la Asociación GSMA, que busca hacer uso responsable de la tecnología. Como resultado de esta iniciativa, Claro promueve el uso responsable del Internet, e incentiva la protección de los menores ante material de abuso sexual infantil.

Es importante tener en cuenta que todo lo que se pública en internet es público. Claro como proveedor de internet vela por la neutralidad y seguridad de la información, sin embargo, son los adultos quienes acompañan a los niños y quienes deben estar pendientes de los menores y hacerse responsables de ellos.

Niños en Internet: Seguridad y Beneficios

En la actualidad el Internet es una herramienta fundamental para el desarrollo de los países en los diferentes sectores de la economía, y por supuesto también de los niños. Es por esto que el primer paso es promover el uso de Internet principalmente como un medio de información y aprendizaje. De esta forma se estarán potencializando estas habilidades:

Fomenta su capacidad de comunicación: Navegar por Internet les da la posibilidad de conocer y compartir ideas, además incentiva la investigación y descubrimiento de cosas nuevas.

Refuerza su conocimiento: A través de páginas, plataformas y aplicaciones, la educación se vuelve multicanal y atrapa la atención de los niños.

Mejores prácticas para navegar seguro en la red

El cuidado de los menores en la red es una responsabilidad compartida, es por esto que en 2017 se firmó un convenio con Asomovil y Redpapaz para el uso seguro y productivo de internet, con el fin de trabajar de manera conjunta y lograr mejores resultados.

Antes de permitir que los niños usen Internet, se debe explicarles cómo hacer su uso de manera responsable, cuidando qué tipo de información comparten y con quien establecen contacto en línea.

Claro como operador experto en tecnología y entretenimiento, comparte algunas recomendaciones para que los niños estén seguros en la red.

Eviten compartir a través de redes sociales datos y fotos de su casa, nombre y uniforme de escuela a la que asiste, mostrar el coche familiar, etc.

Construyan una contraseña fácil de recordar sin su nombre, datos personales como edad, dirección o número de teléfono.

Resguarden y cambien sus contraseñas periódicamente.

No compartir información personal con desconocidos

No abrir correos electrónicos o archivos adjuntos que provengan de desconocidos

No descargar aplicaciones sin la autorización de un adulto responsable.

Hábitos para inculcar en los niños y adolescentes

NetSmatz, un programa interactivo y educacional que brinda recursos, para enseñar a los niños cómo estar más seguros en línea y en el mundo real, comparte un listado de hábitos con los que se puede proteger a los niños, niñas y adolescentes:

Para niños

“No guardar secretos: cuéntale a un adulto de confianza si algo te hace sentir triste, asustado o confundido

Pregúntale a un adulto de confianza antes de intercambiar información con tu nombre, dirección y número de teléfono

Desconfía: nunca te encuentres en persona con alguien que conociste por internet

Respeta a las demás personas y NO seas ofensivo, grosero o amenazante en línea”

Para adolescentes:

“Piensa antes de publicar: no publiques imágenes ni información que te pueda poner en peligro, avergonzarte ni dañar tu futuro

Respeta a las demás personas en línea: no envíes ni reenvíes nada grosero, ofensivo o amenazante

Desconfía: nunca te encuentres con personas que haz conocido por internet.

Protégete: ante comentarios que te hagan sentir incomodo, sean groseros u ofensivos.”