Hollman Morris denunció por injuria y calumnia a María Antonia García y Lina Marcela Castillo

Las denuncias fueron instauradas por el Concejal Hollman Morris tras los señalamientos en diferentes medios de comunicación por María García de la Torre y Lina Marcela Castillo, alegando afectación al derecho al buen nombre del concejal progresista y su familia.

Además, Morris radicó solicitud a la Fiscalía General de la Nación, pretendiendo la vinculación formal dentro del proceso que su ex esposa adelanta en su contra, para defenderse allí exclusivamente y así proteger su núcleo familiar.

El concejal de Bogotá por el Movimiento Progresistas, radicó ante la Fiscalía General de la Nación denuncias de carácter penal por los presuntos delitos de injuria, calumnia y falsa denuncia contra Lina Marcela Castillo y María Antonia García de la Torre tras los señalamientos que realizaron en medios de comunicación afectando el buen nombre y la honra del denunciante y su familia.

La denuncia penal se sustenta en los siguientes puntos:

1. María Antonia García de la Torre manifestó los supuestos hechos por ella señalados en la columna “Mujeres ardidas” publicada el 1 de febrero de 2019 en el periódico “El Tiempo”.

2. La señora María Antonia García de la Torre mantuvo contacto cordial con Hollman Morris durante años posteriores a los supuestos hechos por ella señalados.

3. Entre la señora María Antonia García de la Torre y Hollman Morris nunca existió ningún tipo de relación de poder o posición de superioridad que obligaran a la mujer a mantener silencio frente a los hechos que ahora relata.

4. El distanciamiento entre la señora María Antonia García de la Torre y Hollman Morris ocurre en el año 2017, y su motivo fue una discusión por los créditos de una investigación y no por un supuesto acoso sexual en el año 2011.

5. Lo relatado por Lina Marcela Castillo, el 28 de enero del presente año, en “la FM” radio, no corresponde a la realidad en tanto que Castillo nunca hizo parte de la Unidad de Apoyo Normativo del Concejo de Bogotá del Concejal Hollman Morris.

6. De la misma forma nunca existió una relación de poder o de subordinación y no estaba obligada a permanecer en la oficina a la que asistía esporádicamente y de manera voluntaria.

7. Las mujeres que sí hacen parte de la Unidad de Apoyo Normativo del Concejal Hollman Morris rechazan el relato de Lina Marcela Castillo y manifiestan que no corresponde a la verdad.

Así mismo, el Concejal Hollman Morris solicitó a la Fiscalía General de la Nación la vinculación formal dentro del proceso que su ex esposa adelanta en su contra para aportar los elementos probatorios que demuestran su inocencia.