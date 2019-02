Maduro dice que activó todo el poder armamentistico de Venezuela para repeler cualquier agresión de EE.UU

–El presidente de Venezuela Nicolás Maduro, anunció la activación de todo el poder armementistico de Venezuela, incluidos los misiles, para defender al país de una eventual incursión militar de los Estados Unidos.



“Aquí en Venezuela no va a entrar nadie, nadie, se los aseguro, ni un soldado invasor, venga de donde venga, así se los aseguro como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, advirtió Maduro.

No obstante advirtió que “en Venezuela no va haber intervencionismo, ni va haber golpe de Estado consolidado, no va haber guerra en Venezuela; va a ganar la paz, vamos a volver a triunfar por un solo camino, la paz con justicia”.

Maduro indicó que Venezuela posee una Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), con un alto nivel de conciencia y moral para defender el territorio ante cualquier escenario.

“Estamos preparándonos para defender la paz, el territorio, preparándonos muy enserio, porque Venezuela tiene una Fuerza Armada Nacional Bolivariana profesional, de gran nivel operativo, técnico y moral doctrinario”, expresó durante un encuentro con intelectuales y movimientos en apoyo con el pueblo venezolano, en la Casa Amarilla, Caracas.

Maduro destacó que Venezuela y los cuerpos castrenses cuentan con 8 regiones de defensa integral, siendo cada una de estas autónomas para actuar en momentos de conflictos.

“Hemos jurado a esta; nuestra Venezuela, no la toca nadie. Hemos jurado defenderla y dar nuestra vida por ello”, dijo.

“Es una locura hablar de guerra en este siglo XXI. Una locura señor Donald Trump pensar siquiera que va enviar su ejército a esta tierra que tiene quien la defienda”, expresó.

Señaló que las intenciones del gobierno estadounidense son la de tomar las riquezas naturales del país. Dijo que Trump no tiene razones para tomar una acción militar contra Venezuela.

Denunció que las amenazas del mandatario norteamericano violan lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional, al respecto de las relaciones entre Estados.

“Lo digo como pueblo de paz, señor Donald Trump no le tenemos ningún miedo a sus amenazas. Venezuela tiene el derecho y la verdad de su lado, estamos del lado correcto de la historia y usted no tiene razones para amenazar a un país libre, pacífico como el nuestro de una amenaza militar”, añadió.

Lamentó que algunos sectores de la oposición venezolana avalen una intervención estadounidense.

También rechazó las declaraciones de guerra de otros funcionarios de alto rango de EEUU. Denunció que el consejero de Seguridad, John Bolton; el vicepresidente, Mike Pence, y el secretario del Departamento de Estado, Mike Pompeo, sostienen una campaña a través de las redes digitales para llamar a tomar acciones violentas contra el Estado venezolano, además de usar este medio para instruir a los voceros de oposición.

“Por Twitter dan orden de cuándo marchar, dónde marchar, qué hacer, qué anunciar, qué decir. Por Twitter John Bolton llama a un alzamiento militar para derrocar al gobierno de Maduro”, condenó.

“John Bolto es un loco extremista involucrado en todas las operaciones sucias de los últimos 40 años del imperio estadounidense en el mundo”, advirtió.

Maduro criticó a los sectores internacionales que pretenden introducir una ayuda humanitaria a Venezuela sin el consentimiento del gobierno venezolano.

“Si quieren ayudar a Venezuela que cese el bloqueo, liberan las cuentas bancarias y Venezuela por su propio camino saldrá adelante como siempre lo ha hecho a lo largo de su historia”, precisó Maduro.