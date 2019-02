Pico y placa para este martes 5 de febrero en Bogotá

-–El siguiente es el pico y placa que rige este martes 5 de febrero en la capital de la República:

En la fecha, tienen restricción los vehículos particulares cuya placa termina en 1, 3, 5, 7 y 9.

Pico y placa para buses y busetas: 1 y 2

Pico y placa para taxis y servicio especial: 3 y 4

Pico y Placa ambiental, placas terminadas en: 1

Para vehículos particulares la restricción se aplica de las 6:00 a.m. hasta las 8:30 a.m. y entre las 3:00 p.m. y las 7:30 pm, de acuerdo con el último dígito de la placa, así: Para los días calendario hábiles ‘pares’ la restricción es para placas terminadas en números pares, esto es, 0, 2, 4, 6 y 8 y los días calendario hábiles ‘impares’ la restricción es para placas finalizadas en números impares, es decir, 1, 3, 5, 7 y 9.

El pico y placa para buses y busetas rige todo el día

El pico y placa para taxis se aplica entre las 5 y 30 a.m. y las 9 p.m.

El pico y placa ambiental rige entre 6 a.m. y 10 a.m.

La restricción para vehículos de transporte especial con capacidad para cuatro pasajeros (sin incluir el conductor), automóviles, camperos y camionetas, opera entre las 5:30 a.m. y las 9:00 p.m. de lunes a sábado. La medida no aplica los días festivos.