24 viviendas gratuitas fueron revocadas en enero de 2019

En enero de 2019, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio revocó 24 viviendas gratuitas, de las cuales, 5 fueron porque las viviendas se utilizaron para actividades ilícitas en las ciudades de Pereira, Barranquilla, Andalucía, Pasto e Ibagué.

Además, en el primer mes del año fueron revocadas otras 17 viviendas porque los beneficiarios no habitaban el inmueble y, 2 más, por el no pago de las cuotas de administración.

Estos procesos administrativos sancionatorios se llevaron a cabo, con el apoyo de la Policía Nacional, luego de varias visitas realizadas por el equipo de revocatoria del Ministerio a los proyectos de Vivienda Gratuita, donde se confirmó el incumplimiento de las familias beneficiarias frente a las obligaciones del Programa de Viviendas Gratis del Gobierno Nacional.

“Dentro de varios proyectos se han conocido denuncias de los ciudadanos por micro extorsión y distribución de narcóticos. El Ministerio de Vivienda trabaja de la mano con la Policía Nacional para erradicar cualquier foco de inseguridad en estas urbanizaciones y, por ello, también podemos decirle al país que no toleraremos que las viviendas entregadas por el Gobierno sean utilizadas para otros fines. La entidad está atenta, además, a otros procesos de revocatoria del subsidio por la utilización de los inmuebles para este tipo de actividades”, afirmó el viceministro de Vivienda, Víctor Saavedra.

A partir de ahora, las 24 viviendas revocadas pasarán a manos de un nuevo grupo de personas ya identificadas, que serán beneficiarias del programa de Vivienda Gratuita. Estas familias estaban en la lista de espera para optar por una vivienda digna a la que llegarán para seguir mejorando la convivencia en las urbanizaciones.

De otra parte, el Ministerio de Vivienda, en alianza con las fundaciones Corporación Responder, Carvajal y Corpovisionarios, invertirá $10 mil millones de pesos durante este año para realizar acompañamiento social en 5 proyectos de Vivienda Gratuita construidos en las ciudades de Valledupar, Barranquilla, Buenaventura y Montería.

Serán más de 11.848 hogares, es decir, cerca de 50 mil personas, que recibirán acompañamiento en temas como seguridad y convivencia, cumplimiento de derechos y deberes, sostenibilidad económica, cuidado de las viviendas y áreas comunes de los conjuntos residenciales. El objetivo es garantizar la sana convivencia y el respeto, pero, sobre todo, el adecuado uso de las Viviendas Gratuitas que el Gobierno Nacional le concede a las familias más vulnerables del país.

Cabe señalar que desde la creación del programa de Vivienda Gratuita, el Ministerio ha revocado en total 137 viviendas, siendo Atlántico el departamento con mayor número con 26, seguido de Santander con 20 y Huila y Sucre con 8, entre otros. De la cifra total, 79 viviendas se han recuperado por no habitar el inmueble y 25 por utilización para actividades ilícitas.

“Es muy importante que las personas sean conscientes que tienen derechos, pero también deberes que deben cumplir. Para seguir siendo beneficiario de una vivienda gratuita la familia no debe utilizarla para la comisión de actividades ilícitas, no puede haber falsedad en la postulación, no se puede vender ni arrendar el inmueble asignado, debe mantenerse en adecuadas condiciones de salubridad y se deben pagar oportunamente las cuotas de administración”, precisó el Viceministro de Vivienda.