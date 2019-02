EE.UU. no ha recibido carta de JEP sobre caso Santrich: Witaker

Kevin Witaker, embajador de Estados Unidos en Colombia, dijo este miércoles que su país no ha recibido la carta rogatoria en el caso Jesús Santrich.

Witaker aseguró que: “Hasta el momento no hemos recibido nada del gobierno de Colombia al respecto”. Agregando que: “hemos hecho lo que se debe hacer bajo los términos del tratado de extradición”.

La carta donde la Justicia Especial de Paz solicitaba las pruebas en el caso del exjefe guerrillero Jesús Santrich nunca llegó a Estados Unidos en un envío inicial.

Al respecto, el jefe del liberalismo, Cesar Gaviria, lamentó que la vicepresidenta quiera destruir el proceso de paz.

La declaración la hizo después de que Marta Lucía Ramírez señalara que la JEP debía aprobar la extradición del detenido Santrich lo más pronto posible.

Gaviaria señaló que: “Este no es el momento para tomar decisiones que no son conformes con nuestro derecho constitucional. Creo que frente a los graves problemas de seguridad y orden publico que han surgido últimamente, ademas de la situación en Venezuela, tratar de destruir el acuerdo con las FARC solo contribuye a hacer mas grandes los desafíos que tiene el gobierno del Presidente Duque. Y los errores u omisiones del Ministerio de Justicia para enviar una misiva a la Secretaria de Justicia de Estados Unidos no se resuelven desconociendo las funciones de la JEP”.