Hay que reforzar los cuidados para evitar infecciones respiratorias por variaciones extremas del clima

Debido a que las extremas variaciones del clima que se presentan este mes en Bogotá, ocasionadas por el fenómeno de El Niño, con bajas temperaturas en las noches y con tiempo seco durante el día, pueden propiciar la transmisión de infecciones respiratorias, la Secretaría Distrital de Salud (SDS) recomienda a los bogotanos reforzar las medidas de prevención y cuidado.

Las personas más vulnerables a las infecciones respiratorias son los menores de 5 años y los adultos mayores de 60. En el caso de los bebés menores de un año, en especial aquellos con antecedentes de prematurez, bajo peso al nacer, oxígeno permanente o desnutrición, los cuidados deben incrementarse.

Los principales síntomas de una infección respiratoria son fiebre, malestar general, congestión, secreción nasal, tos, dolor de garganta, expectoración y dificultad para respirar.

Durante este año, por causa de infecciones respiratorias ya se han realizado más de 81.600 consultas médicas en Bogotá, 9,8% más que en el mismo periodo del 2018. Según el pronóstico del Ideam, el fenómeno climático persistirá durante febrero y marzo.

Las recomendaciones para prevenir la transmisión de infecciones respiratorias son:

Brindar lactancia materna exclusiva en los menores de 6 meses.

Garantizar el esquema completo de vacunación especialmente en menores de 1 año y adultos mayores de 60 años.

Lavarse las manos con agua y jabón varias veces al día, especialmente antes de preparar o comer alimentos y después de usar el baño, tocar mascotas, toser, estornudar o sonarse.

Usar tapabocas y pañuelos desechables si se tiene tos o gripa.

Cubrir la boca con el antebrazo al toser o estornudar.

Consultar oportunamente el médico si se identifican signos de alarma.

Evitar exponerse a zonas de alta contaminación del aire como vías sin pavimentar, áreas de construcción e industriales y puntos de acumulación de escombros.

Limpiar y desinfectar los utensilios y juguetes de los niños.

Consumir alimentos sanos y en cantidades suficientes.

Evitar el consumo de cigarrillo y el contacto con personas fumadoras.

Cuidados especiales para los menores de 5 años:

Durante el día:

Bañarlos en lugares cerrados, sin corrientes de aire.

Incrementarles el consumo de líquidos y ofrecerles alimentos con mayor frecuencia.

Vigile temperatura por medio del termómetro si percibe aumento de temperatura corporal.

Evitar enviarlos al jardín o al colegio cuando tienen gripa.

Durante la noche:

Evitar el uso de vaporizaciones con hierbas o esencias; pueden generar mayor congestión nasal, tos o dificultades para respirar.

Evitar el uso de calentadores. Los cambios bruscos de temperatura pueden empeorar las condiciones de salud.

Cubrir boca y nariz en caso de salir en la noche.

Consulte inmediatamente al médico si un menor de 5 años presenta:

Decaimiento a pesar de no tener fiebre. Permanece somnoliento o irritable.

Respira rápidamente, le “silba el pecho” o se le hunden las costillas.

Tiene fiebre persistente durante más de tres días o es difícil de controlar.

No come nada o vomita todo.

Tiene ataques o convulsiones.

Tiene tos persistente, que le provoca vómito o que se ponga rojo.

Hay cambios de coloración en los labios y la piel.