La inflación en Colombia en enero fue de 0.60%; DANE aplica nueva metodología de medición

Loterías del 5 de febrero en Colombia:

Cruz Roja 9381 – Serie 060

Huila 8307 – Serie 066

DORADO

Mañana 6849 – Tarde 4960

CULONA:

7263

ASTRO SOL

9604 – Signo Escorpión

ASTRO LUNA

1609 – Signo Aries

PIJAO:

0812

PAISITA:

Día 8473 – Noche 9963

CHONTICO:

Día 7734 – Noche 3716

CAFETERITO:

Tarde 8444 – Noche 5312

SINUANO:

Día 1381 – Noche 9407

CASH THREE:

Día 898 – Noche 798

PLAY FOUR:

Día 9715 – Noche 3237

SAMAN:

5409

CARIBEÑA:

Día 9494 – Noche 3444

WIN FOUR:

7365

EVENING:

6033

MOTILÓN:

Tarde 8883 – Noche 4431

LA FANTÁSTICA:

Día 2890 – Noche 6042

ANTIOQUEÑITA

Día 1464 – Tarde 0158