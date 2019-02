Superfinanciera lista para asumir supervisión de 13 conglomerados financieros

Los funcionarios de la Superintendencia Financiera de Colombia – SFC están listos para asumir el reto de supervisar a partir de hoy los 13 conglomerados financieros identificados por la Entidad, cinco locales y ocho extranjeros.

La Ley 1870 de 2017 dotó a la Superfinanciera con las facultades necesarias para velar por un nivel adecuado de capital que sea consistente con los riesgos asumidos por el conglomerado financiero y las entidades que lo conforman; promover una adecuada gestión de riesgos en los conglomerados financieros y mantener apropiados estándares de gobierno corporativo, entre otros.

Estas nuevas herramientas elevan el nivel de supervisión comprensiva y consolidada de la SFC a los más altos estándares internacionales.

Las etapas de implementación de la Ley se irán desarrollando de acuerdo con la entrada en vigencia del marco normativo correspondiente, así:

1. 6 de febrero de 2019: inicia la supervisión de los conglomerados financieros por parte de la SFC.

2. 8 de noviembre de 2019: los holdings financieros deberán acreditar el capital adecuado.

3. 6 de febrero de 2020: los holdings financieros deben identificar la calidad de vinculados a los conglomerados y contar con políticas y límites de exposición, así como con directrices para gestionar los conflictos de interés entre las entidades del conglomerado y sus vinculados.

La Ley de Conglomerados Financieros se constituye en el reto institucional de mayor relevancia de los últimos años para la SFC, razón por la cual la Entidad ha venido fortaleciendo su capacidad técnica para supervisar estructuras de negocio más complejas junto con los riesgos implícitos adicionales a los que tradicionalmente se han vigilado.

Esta supervisión se llevará a cabo a través de equipos de trabajo multidisciplinarios denominados Núcleos de Supervisión, que analizarán de manera integral el perfil de riesgos de cada conglomerado financiero, enfocándose fundamentalmente en los riesgos de contagio, concentración y estratégico, así como en la adecuada gestión de los mismos.

De esta manera se fortalecerá la metodología de supervisión comprensiva y consolidada que adelanta la SFC en aspectos como las exposiciones con vinculados, operaciones intragrupo y los conflictos de interés que estos pueden acarrear.

Para tener presente

Un conglomerado financiero es un conjunto de entidades locales y del exterior con un controlante común que incluye dos o más entidades que ejerzan actividad propia de las entidades vigiladas por la Superfinanciera y/o los vehículos por medio de los cuales ejerce control.

El holding financiero es aquella persona jurídica o vehículo de inversión que ejerce el primer nivel de control o influencia significativa sobre las entidades que conforman el conglomerado financiero.

10 conglomerados financieros y 3 en proceso de determinación

Los conglomerados financieros identificados a la fecha y que se listan a continuación serán notificados por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia durante el mes de febrero mediante acto administrativo.

Conglomerado Financiero Sura – Bancolombia

Holding Financiero Grupo de Inversiones Suramericana S.A.

Sura Asset Management S.A.

SUAM Corredora de Seguros S.A. (El Salvador)

SURA Asset Management México S.A. de CV (México)

Pensiones SURA S.A. de CV (México)

AFORE SURA S.A. de CV (México)

SURA Investment Management S.A. de C.V. (México)

SURA Asset Management Perú S.A. (Perú)

Fondos SURA SAF S.A.C. (Perú)

Sociedad Agente de Bolsa SURA S.A. (Perú)

AFP Integra S.A. (Perú)

SURA Asset Management Uruguay Sociedad de Inversión S.A. (Uruguay)

Administradora de Fondos de Inversión SURA S.A. (Uruguay)

AFAP SURA S.A. (Uruguay)

Corredor de Bolsa SURA S.A. (Uruguay)

SURA Asset Management S.L. (España)

Grupo SURA Chile Holding B.V. (Holanda)

SURA Asset Management Chile (Chile)

Seguros de Vida SURA S.A. (Chile)

Corredores de Bolsa SURA S.A. (Chile)

Administradora General de Fondos SURA S.A. (Chile)

AFP Capital S.A. (Chile)

Suramericana S.A.

Seguros Generales Suramericana S.A.

Seguros de Vida Suramericana S.A.

Sura SAC LTD. (Bermuda)

Seguros Sura S.A. (República Dominicana)

Seguros Suramericana S.A. (Panamá)

Aseguradora Suiza Salvadoreña S.A. (El Salvador)

Asesuiza Vida S.A (El Salvador)

Sura RE (Bermuda)

Seguros Sura S.A. de C.V. (México)

Seguros de Vida SURA México S.A. de CV (México)

Seguros Sura S.A. (Uruguay)

Santa María del Sol S.A. (Argentina)

Seguros Sura S.A. (Argentina)

Atlantis Sociedad Inversora S.A. (Argentina)

Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. (Argentina)

Seguros Generales Suramericana S.A. (Chile)

Chilean Holding Suramericana SPA (Chile)

Inversiones Suramericana Chile Limitada (Chile)

Seguros de Vida Suramericana S.A. (Chile)

Seguros Sura S.A. (Brasil)

Bancolombia S.A.

Banca de Inversión Bancolombia S.A.

Compañía de Financiamiento Tuya S.A.

Fiduciaria Bancolombia S.A.

Valores Bancolombia S.A.

Fiduperú S.A. (Perú)

Leasing Perú S.A. (Perú)

Bancolombia Puerto Rico (Puerto Rico)

Banistmo S.A. (Panamá)

Leasing Banistmo S.A. (Panamá)

Financomer S.A. (Panamá)

Banistmo Investment Corporation (Panamá)

Valores Banistmo S.A. (Panamá)

Suvalor Panamá Fondo de Inversión S.A. (Panamá)

Suvalor Renta Fija Internacional Largo Plazo S.A. (Panamá)

Suvalor Renta Fija Internacional Corto Plazo S.A. (Panamá)

Suvalor Renta Variable Colombia S.A. (Panamá)

Bancolombia Panamá (Panamá)

Bancolombia Cayman (Islas Cayman)

Banagrícola S.A. (Panamá)

Inversiones Financieras Banco Agrícola S.A. IFBA S.A. (El Salvador)

Banco Agrícola S.A. (El Salvador)

Valores Banagrícola S.A. (El Salvador)

Sociedad Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola S.A. (El Salvador)

Credibac S.A. (El Salvador)

Arfinsa S.D. (El Salvador)

Grupo Agromercantil Holding (Panamá)

Seguros Agromercantil (Guatemala)

Banco Agromercantil (Guatemala)

Financiera Agromercantil (Guatemala)

Arrendadora Agromercantil (Guatemala)

Agrovalores (Guatemala)

New Alma Enterprises LD. (Bahamas)

Mercom Bank Ltd (Barbados)

Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.

AFP Crecer S.A. (El Salvador)

Renting Colombia S.A.S.

Conglomerado Financiero Aval

Holding Financiero Grupo Aval Acciones y Valores S.A.

Banco de Bogotá

Fiduciaria Bogotá

Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir

Almacenes Generales de Depósito Almaviva S.A.

Bogotá Finance Corporation (Islas Cayman)

Corporación Financiera Centroamericana S.A. Ficentro (Panamá)

Banco de Bogotá Panamá (Panamá)

Banco de Bogotá (Nassau) Limited

Leasing Bogotá S.A. (Panamá)

BAC Credomatic Inc. (Islas Vírgenes Británicas)

BAC International Corporation (Islas Vírgenes Británicas)

BAC International Bank Inc. (Panamá)

Premier Asset Management Inc. (Panamá)

BAC International Bank (Grand Cayman)

BAC Valores (Panamá) Inc

Credomatic International Corporation (Islas Vírgenes Británicas)

BAC Bahamas Bank Limited (Bahamas)

Corporación Latinoamericana de Finanzas S.A. (Panamá)

Credomatic of Florida Inc. (Estados Unidos de América)

Credomatic del Istmo S.A. (Panamá)

Credomatic de Centroamérica S.A. (Panamá)

Credomatic Internacional S.A. (Panamá)

Credomatic de Guatemala S.A. (Guatemala)

Informaciones S.A. (Guatemala)

Valores Internacionales S.A. (Guatemala)

Credomatic Latinoamericana S.A. (Panamá)

BAC Bank Inc. (Panamá)

Banco de América Central S.A. (Guatemala)

BAC Valores de Guatemala S.A. (Guatemala)

Financiera de Capitales S.A. (Guatemala)

Corporación de Inversiones Credomatic S.A. (Costa Rica)

Vales Intercontinentales S.A. (Costa Rica)

Corporación Tenedora BAC Credomatic de Costa Rica S.A. (Costa Rica)

Credibanjo S.A. (Costa Rica)

BAC San José Puesto de Bolsa S.A. (Costa Rica)

BAC San José Leasing S.A. (Costa Rica)

BAC San José Sociedad de Fondos de Inversión S.A. (Costa Rica)

Banco BAC San José S.A. (Costa Rica)

BAC San José Pensiones Operadora de Planes de Pensiones Complementarias S.A. (Costa Rica)

BAC Credomatic Corredora de Seguros S.A. (Costa Rica)

Credomatic de Costa Rica S.A. (Costa Rica)

Inversiones Financieras Banco de América Central S.A. (El Salvador)

BAC Leasing S.A. de C.V. (El Salvador)

Banco de América Central S.A. (El Salvador)

Inversiones Bursátiles Credomatic S.A. de C.V. (El Salvador)

Credomatic de El Salvador S.A. de CV (El Salvador)

Corporación Tenedora BAC COM S.A. (Nicaragua)

Banco de América Central S.A. (Nicaragua)

Créditos S.A. (Nicaragua)

BAC Valores Nicaragua Puesto de Bolsa S.A. (Nicaragua)

Almacenes Generales de Depósito BAC S.A. (Nicaragua)

Credomatic de Honduras S.A. (Honduras)

Banco de América Central Honduras S.A. (Honduras)

Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías BAC Pensiones Honduras S.A. (Honduras)

Banco Comercial AV Villas S.A.

A Toda Hora S.A.

Banco de Occidente S.A.

Fiduciaria de Occidente S.A.

Banco de Occidente S.A. (Panamá)

Occidental Bank (Barbados) Limited

Banco Popular S.A.

Fiduciaria Popular S.A.

Alpopular Almacén General de Depósitos S.A.

Corporación Financiera Colombiana S.A.

Leasing Corficolombiana S.A.

Fiduciaria Corficolombiana S.A.

Casa de Bolsa S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa

Conglomerado Financiero Bolívar S.A.

Holding Financiero Grupo Bolívar S.A.

Inversiones Financieras Bolívar S.A.S

Inversora Anagrama Inveranagrama S.A.S

Banco Davivienda S.A.

Corredores Davivienda S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa

Fiduciaria Davivienda S.A.

Corredores Davivienda S.A. Panamá

Banco Davivienda Panamá

Banco Davivienda Internacional Panamá S.A.

Grupo del Istmo Costa Rica S.A.

Corporación Davivienda Costa Rica S.A.

Banco Davivienda S.A. (Costa Rica)

Davivienda Puesto de Bolsa S.A. (Costa Rica)

Davivienda Corredora de Seguros S.A. (Costa Rica)

Davivienda Leasing S.A. (Costa Rica)

Davivienda Seguros S.A. (Costa Rica)

Inversiones Financieras Davivienda S.A. (El Salvador)

Davivienda Seguros Comerciales Bolívar S.A. (El Salvador)

Banco Davivienda Salvadoreño S.A. (El Salvador)

Valores Davivienda El Salvador S.A. de CV

Banco Davivienda Honduras S.A.

Seguros Bolívar Honduras S.A.

Riesgo e Inversiones Bolívar S.A.S

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

Compañía de Seguros Bolívar S.A.

Capitalizadora Bolívar S.A.

Conglomerado Financiero BBVA Colombia

Holding Financiero Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A (Jurisdicción: España)

BBVA América SL B.V. (Bahamas)

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.

BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria

BBVA Valores Colombia S.A Comisionista de Bolsa

Corporación General Financiera S.A. (España)

BBVA Seguros Colombia S.A.

BBVA Seguros de Vida Colombia S.A.

Conglomerado Financiero Fundación Social

Holding Financiero Inversora Fundación Social S.A.S.

Banco Caja Social S.A.

Fiduciaria Colmena S.A.

Compañía de Seguros de Vida Colmena S.A.

Capitalizadora Colmena S.A.

Conglomerado Financiero Coomeva

Holding Financiero Cooperativa Médica del Valle y de Profesionales de Colombia – Coomeva

Banco Coomeva S.A.

Fiduciaria Coomeva S.A.

Coomeva Corredores de Seguros S.A.

Conglomerado Financiero Scotiabank Colombia

Holding Financiero Scotiabank (Jurisdicción: Canadá)

Scotia Colombia Holdings Inc. (Canadá)

Multiacciones S.A.S.

Banco Scotiabank Colpatria S.A.

Scotia Securities Colombia S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa

Fiduciaria Colpatria S.A.

Brunate Holdings Inc. (Panamá)

Brunate Holdings I Inc. (Panamá)

Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías

Conglomerado Financiero Itaú Colombia

Holding Financiero Itaú Unibanco S.A. (Jurisdicción: Brasil)

Itb Holding (Brasil)

Itaú Corpbanca S.A (Chile)

Itaú Corredor de Seguros Colombia S.A.

Itaú Corpbanca Colombia S.A.

Itaú Securities Services Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria

Itaú Asset Management Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria

Itaú Bank Panamá S.A. (Panamá)

Itaú Comisionista de Bolsa Colombia S.A.

Itaú Casa de Valores (Panamá)

Conglomerado Financiero BNP Paribas Colombia

Holding Financiero BNP Paribas (Jurisdicción: Francia)

BNP Paribas Securities Services (Francia)

BNP Paribas Colombia Corporación Financiera S.A.

BNP Paribas Securities Services Sociedad Fiduciaria S.A.

BNP Paribas Assurance S.A. (Francia)

Cardif Colombia Seguros Generales S.A.

Conglomerado Financiero BTG Pactual Colombia

Holding Financiero Banco BTG Pactual S.A. (Jurisdicción: Brasil)

BTG Pactual Holding International S.A. (Brasil)

BTG Pactual S.A. Sociedad Fiduciaria

BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa

Conglomerado Financiero Credicorp Capital Colombia

Pendiente por establecer jurisdicción del Holding Financiero por parte del conglomerado.

Credicorp Capital Holding Colombia S.A.S.

Credicorp Capital Fiduciaria S.A.

Credicorp Capital Colombia S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa

Conglomerado Financiero GNB Sudameris Colombia

Pendiente por establecer jurisdicción del Holding Financiero por parte del conglomerado.

Banco GNB Sudameris S.A.

Corporación Financiera GNB Sudameris S.A.

Servibanca S.A.

Servitrust GNB Sudameris S.A.

Servivalores GNB Sudameris S.A Comisionista de Bolsa

Banco GNB (Perú)

Banco GNB (Paraguay)

Conglomerado Financiero Old Mutual Colombia

Pendiente por establecer jurisdicción del Holding Financiero por parte del conglomerado.

Old Mutual Sociedad Fiduciaria S.A.

Old Mutual Sociedad Administradora de Pensiones y Cesantías S.A.

Old Mutual Compañía de Seguros de Vida S.A.

Old Mutual Valores S.A.