Duque envía nuevo mensaje al grupo terrorista Eln

Loterias

Loterías del 6 de febrero en Colombia:

Baloto 01 10 23 38 43 07

Revancha 16 17 31 36 38 04

Meta 6494 Serie 042

Manizales 3271 -Serie 106

Valle 2403 – Serie 033

DORADO

Mañana 5516 – Tarde 5034

CULONA:

4625

ASTRO SOL

1011 – Signo Acuario

ASTRO LUNA

2939 – Signo Piscis

PIJAO:

8718

PAISITA:

Día 6995 – Noche 4442

CHONTICO:

Día 1542 – Noche 8881

CAFETERITO:

Tarde 6629 – Noche 8714

SINUANO:

Día 5737 – Noche 3506

CASH THREE:

Día 089 – Noche 919

PLAY FOUR:

Día 5351 – Noche 8669

SAMAN:

1109

CARIBEÑA:

Día 3409 – Noche 6285

WIN FOUR:

2917

EVENING:

4879

MOTILÓN:

Tarde 1181 – Noche 1803

LA FANTÁSTICA:

Día 6710 – Noche 1045

ANTIOQUEÑITA

Día 1327 – Tarde 8056