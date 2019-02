Mitos y verdades sobre la postulación a trabajos especializados

Durante las fiestas de Fin de Año son muchas las promesas que se hace cada persona. Entre las más comunes está buscar un trabajo que libere su potencial, sin embargo, al llegar los primeros meses del año, la mayoría se cohíbe porque piensan que en esta temporada “todo está detenido”.

“Para quienes dudan si estos meses son un buen momento para encontrar un empleo, queremos compartirles una serie de mitos y verdades sobre la búsqueda de trabajos especializados en esta época”, expresa Ximena Cardenas, Manging Director de Experis, marca de ManpowerGroup y el líder global en la provisión de talento experto y especializado.

1- “En enero y febrero los procesos de contratación se detienen”: mito

Algunas industrias tienen comportamiento estación, sin embargo la gran parte de los procesos de negocio no se detienen y en realidad lo ideal en una empresa es empezar su año fiscal con su talento completo y en pleno desempeño de manera que se puedan entregar los resultados desde el día uno. Algunas empresas multinacionales tienen un año fiscal que no inicia en enero como para la mayoría, esto implica que para ellos el final del año calendario cae en algún punto de su año fiscal y su desempeño no debería verse afectado por el cambio del calendario.

2- “Es oportuno contactar empresas proactivamente”: verdad

Las empresas valoran el hecho de recibir, en cualquier momento del año, candidatos con talento e interesados en la posibilidad de un empleo y una carrera profesional.

3- “Los aspirantes viajan y no están interesados en encontrar un trabajo durante estos meses”: mito

Los candidatos profesionales entienden cómo se mueve el mundo del trabajo y saben que es necesario estar atentos a las oportunidades que se puedan presentar. En un mundo completamente conectado, como en el que vivimos hoy, un candidato que está lejos de la ciudad en donde quiere aplicar a un trabajo puede sostener una charla, realizar pruebas e incluso presentarse a la entrevista desde su dispositivo móvil y mantener así una conversación fluida con potenciales empleadores.

4- “Cambiar de carrera es imposible”: mito

Buscar un cambio de carrera es una meta posible. No es fácil, pero si se tiene un plan, es alcanzable. El mundo del trabajo está en constante evolución y, de hecho, está atravesando por una revolución de habilidades significativa. Un cambio radical de carrera requiere preparación en el conocimiento y las capacidades requeridas en el campo deseado. Siempre puede echarse mano a lo aprendido en las experiencias anteriores.

5- “Ya no encontraré trabajo por mi edad”: mito

Si el nuevo año llega con un nuevo piso, y si ese piso es el cinco no hay que desalentarse. Lo importante es mantenerse vigente en el mercado laboral, adquiriendo las habilidades que un mundo hiperconectado y mucho más ágil demandan. También es vital querer y tener la capacidad de compartir la experiencia adquirida y el conocimiento a las nuevas generaciones.