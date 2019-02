Primeras ayudas humanitarias para Venezuela llegan a Cúcuta

Continuando con el proceso logístico que realiza el Gobierno de Colombia para la recepción y acopio de la ayuda enviada por el Gobierno de Estados Unidos para el pueblo de Venezuela, en la tarde de hoy llegaron a Cúcuta los primeros camiones con la asistencia humanitaria.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ha dispuesto la organización necesaria para la recepción de los elementos que hacen parte de una iniciativa a mediano plazo, donde llegarán más insumos humanitarios en los próximos días para apoyar al pueblo de Venezuela.

De acuerdo con el cronograma establecido, en esta primera etapa del proceso, las ayudas serán organizadas dentro del espacio dispuesto en el centro de acopio, con el objetivo de realizar el proceso de custodia y resguardo, cumpliendo con el compromiso del Gobierno colombiano en esta operación humanitaria.

Es importante señalar que la ayuda enviada por Estados Unidos para el pueblo de Venezuela, NO será entregada en Colombia, sino que será distribuida en el vecino país. Así mismo, no se está realizando ningún tipo de censo, ni registro de población proveniente de Venezuela para entregar las ayudas. Se hace un llamado para que la población venezolana no se desplace hacia Cúcuta o a alguna zona de frontera con el fin de recibir la asistencia.

Cabe resaltar que las instituciones colombianas, con apoyo de la cooperación internacional, mantienen los programas de asistencia humanitaria que se vienen desarrollando con los migrantes venezolanos y retornados colombianos que ya se encuentran en nuestro país.

El esfuerzo humanitario se efectúa con el trabajo articulado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, la Gerencia de Frontera de Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia.