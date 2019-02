Alcaldía de Bogotá lanzó el portafolio del Programa Distrital de Estímulos 2019

Con el fin de seguir fortaleciendo los procesos e iniciativas de los agentes culturales, artísticos y patrimoniales de Bogotá, este viernes 7 de febrero se realizó el lanzamiento y la apertura del portafolio 2019 del Programa Distrital de Estímulos por parte de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES), el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA).

¿Qué ofrece este programa?

Este programa ofrece a la ciudadanía en este año 173 convocatorias en las áreas de arte dramático, artes plásticas y visuales, artes audiovisuales, danza, literatura, música, patrimonio, que se otorgan en las modalidades de becas, premios, pasantías y residencias artísticas.

Para estos estímulos, durante 2019 se destinaron más de $17.000 millones, la inversión más alta que se ha realizado en este programa durante el cuatrienio, este incremento corresponde con el 51% en comparación con el año 2016.

“En la Alcaldía de Enrique Peñalosa consolidamos este Programa que es una de las principales estrategias que tiene el sector cultura para fomentar el desarrollo de las potencialidades de los ciudadanos, lo que genera espacios de participación en los que se construyen valores y comunidad”, destaca la secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, María Claudia López Sorzano.

Novedades de este portafolio

Este año habrá convocatorias que buscan incentivar el estudio sobre el comercio tradicional del Centro Histórico, la visibilización de los saberes y prácticas de los grupos poblacionales de la capital, así como promover acciones de salvaguardia, lideradas por los ciudadanos en las localidades.

Así mismo, se destaca la Beca Bogotá siente la fiesta, que girará en torno a la celebración del Bicentenario de la Independencia de Colombia; el Premio vida y obra a la cultura local y la Beca show especial Rock al Parque 25 años, para agrupaciones bogotanas de larga trayectoria.

Para esta edición se abrirá también la convocatoria de Fortalecimiento a la Infraestructura Cultural, con la cual la Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte, gracias a los recursos asignados por la Ley de Espectáculos Públicos LEP, ayuda a reconocer, formalizar, fomentar y regular la industria del espectáculo público de las artes escénicas.

En estas convocatorias pueden participar tanto personas naturales como jurídicas y agrupaciones. Para mayor información y para participar se debe consultar el siguiente link https://convocatorias.scrd.gov.co/estimulos, donde se encontrarán las condiciones generales de participación y los lineamientos específicos por convocatoria.

Ganadores de versiones anteriores

“Nunca imaginé el poder que tiene la escritura. No pensaba hacer un cuento de mi vida, porque no estudié y nadie me dio voz. Escribí mi historia, lloré con cada palabra y ha sido de las mejores cosas que me han pasado”, dice Martha Granados, miembro de la Fundación Vida.

Gracias a los recursos otorgados por el Programa Distrital de Estímulos, mujeres como Martha, lograron visibilizar sus historias de vida. Luego de pasar por talleres de creación literaria, escribieron cuentos y poemas, en los que contaron sus experiencias y enseñanzas de vida. Como resultado de este ejercicio surgió el libro “Alas para mis sueños”.

El Programa Distrital de Estímulos de la Alcaldía de Bogotá permitió que, entre 2016 y 2018, cerca de 2.695 proyectos culturales, sociales y artísticos de la ciudad se hicieran realidad.