Autoridades alertan por posible epidemia de dengue en el país

El fenómeno de El Niño, las condiciones geográficas del país y el ciclo natural de la enfermedad hacen que, desde el trimestre del año anterior, las autoridades de salud prevean que en Colombia aumentarán los casos de dengue, enfermedad que si no se trata a tiempo puede ser mortal.

Juan Pablo Uribe Restrepo, ministro de Salud y de Protección Social, aseguró que, por ello, en el país se activaron las alertas para fortalecer las acciones de prevención, atención, vigilancia y control del dengue, especialmente en zonas donde, desde octubre pasado, se ha incrementado el número de casos por encima de lo esperado, como en Norte de Santander, Córdoba, Magdalena, Meta, Guaviare, Bolívar, Cesar, La Guajira, Atlántico, Arauca, Putumayo, Sucre y Guaviare, y los distritos de Santa Marta y Cartagena.

Precisamente, el Ministro estuvo este viernes en Sincelejo, la capital sucreña, donde, junto con el Instituto Nacional de Salud (INS), lanzó la campaña ‘Córtale las alas al dengue’, que busca que todos los colombianos estén alertas ante esta enfermedad y adopten mecanismos de prevención.

“El dengue afecta habitualmente al país; tenemos 752 municipios que, al estar debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar, presentan el vector y tienen un patrón de transmisión endémico en los que circulan los cuatro tipos del virus. A esto se suma que el 2019 es un año pico del ciclo interepidémico –cada tres años– y que el fenómeno de El Niño, con las altas temperaturas y lluvias ocasionales, favorece la reproducción del mosquito Aedes Aegypti, transmisor del virus”, explicó el ministro Uribe.

Agregó que según los reportes, desde octubre de 2018 en el país hay una mayor proporción de casos de dengue con signos de alarma (los que requieren hospitalización), lo que conlleva a la necesidad de fortalecer las acciones de promoción, prevención, vigilancia, control y manejo integral de esta enfermedad.

“Para ello, el Ministerio, el Instituto Nacional de Salud, la Superintendencia de Salud y expedimos una circular conjunta donde damos instrucciones a autoridades de salud y administrativas, personal médico e instituciones prestadoras de servicios de salud para intensificar y fortalecer las acciones contra el dengue, entre las que se incluye involucrar a la comunidad en las acciones de control. En este sentido, queremos también hacerles un llamado especial a todos los colombianos para que mantengan e intensifiquen las medidas preventivas para evitar la reproducción del mosquito, como controlar los criaderos naturales y no naturales del insecto. Hay que cortarle las alas al dengue y evitar situaciones lamentables”, subrayó el ministro Uribe.

Según las cifras oficiales, en las últimas semanas de 2018 se presentó un crecimiento de la enfermedad, con 173 casos por cada 100 mil habitantes, doblando la incidencia de 2017 (90 por cada 100 mil habitantes).

En enero de este año se notificaron 6.310 casos de dengue –210 diarios–, de los que 3.606 presentaban signos de alarma y 78 eran graves. El 52,8% de los afectados son hombres.

Del total de casos de enero de este año, 58,6 por ciento proviene de Norte de Santander, Meta, Antioquia, Tolima, Córdoba, Cesar, Huila y Santander. Al hacer esta consideración por ciudades, 50,4 por ciento de los eventos procede de 26 municipios, siendo Cúcuta el que tiene el mayor número: 526 (con 8,4%); Villavicencio, 274 (4,4%); Montería, 232 (3,7%); Santa Marta, 179 (2,9%); Barranquilla, 174 (2,8%), y Cartagena, 169 (2,7%).

Según las proyecciones del Instituto Nacional de Salud, la epidemia de dengue de este año podría alcanzar 120 mil casos; el pico más alto está previsto para la segunda semana de abril. En las epidemias de 2016 se registraron 101.016 casos; en 2013, 125.554, y en 2010, 156.977.

Finalmente, el ministro Uribe insistió en que todas las personas, especialmente las que habitan las zonas donde hay mayor incidencia de la enfermedad, deben reforzar y mantener las medidas de prevención para que el mosquito no se reproduzca. “Todos debemos adoptar esos cuidados para evitar el avance del dengue; es un compromiso individual y colectivo con la salud de los colombianos”, puntualizó.

Medidas de prevención

• Almacene adecuadamente el agua, utilizando tapas.

• Evite acumulación de objetos en sus patios o solares.

• Voltee o elimine los recipientes que puedan acumular agua, no permite que se almacene agua en ningún objeto o charco.

• Limpie con frecuencia lugares donde se almacene agua como techos, rejillas y desagües.

• Limpie diariamente tanques y manténgalos cubiertos.

• Protéjase de las picaduras con repelentes y use toldillos o mosquiteros.

• Use ropa de manga larga y pantalón largo.

• Lávese frecuente las manos y utilice protección solar.

Tips

• El manejo del dengue es sintomático. No existe ningún medicamento específico para este virus.

• Siempre hay que consultar con un profesional de salud. A diferencia de otros síndromes febriles, lo más importante es la hidratación del paciente (inadecuada hidratación aumenta la posibilidad de evolucionar a dengue grave).

• El dengue no tiene vacuna aprobada.

• Afecta más a menores de 5 años y a mayores de 65 años.

• Es un zancudo que pica de día y habita principalmente dentro de las edificaciones.