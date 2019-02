El Gobierno no puede permitir que se sigan construyendo más hidroeléctricas: Senador Name

El Presidente de la Comisión Quinta del Senado, el Senador José David Name Cardozo hizo un llamado al Gobierno Nacional para que no se sigan construyendo más hidroeléctricas en el país y se aprenda de los graves errores cometidos en el Proyecto de Hidroituango, que le ha causado un gran daño ambiental, social y económico al país.

“Lo que está pasando con Hidroituango es una historia para no repetir en nuestro país, muchas veces he advertido acerca de los riesgos que existen cuando se construyen proyectos de este tipo pero los intereses de quienes manejan el monopolio de las hidroeléctricas ha estado por encima de salvaguardar el medioambiente. El Gobierno Nacional no puede permitir que se sigan construyendo más hidroeléctricas en nuestro país, debe apostarle de una vez por todas a un acelerado desarrollo de las energías limpias con el que se pueda generar un cambio en la matriz energética de Colombia para los próximos años” expresó el Senador Name.

“Si bien este 26 de febrero es un día muy importante para el avance de las energías renovables en el país, con la realización de la primera subasta de contratación de energías renovables, el Gobierno debe comprometerse mucho más e ir más allá en su apuesta por diversificación de matriz energética del país”, manifestó el Presidente de la Comisión Quinta.

Además agregó que: “Es lamentable el estado en el que se encuentra el rio Cauca luego de que se realizará el cierre de la compuerta uno, la tragedia ambiental que se ha causado es mucho mayor de lo que hasta ahora hemos visto, el costo es incalculable. No se le puede seguir haciendo esto a la naturaleza”.