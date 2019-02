El Planetario en las localidades viene con minifestivales astronómicos

El Planetario de Bogotá está de celebración y quiere festejar su cumpleaños número 50 con la ciudadanía. Por eso en 2019, el máximo escenario astronómico del país visitará veinte localidades de la capital con sus equipos especializados estarán por toda Bogotá; las actividades son de entrada libre.

Las primeras visitas se realizarán todos los domingos desde el 10 de febrero hasta el 24 del mismo mes, de 11:00 a.m., a 5:00 p.m. Fontibón, Suba y Antonio Nariño serán los primeros lugares en disfrutar de los minifestivales de astronomía, que incluyen actividades como observación por telescopios profesionales, proyecciones de estrellas, charlas sobre el cosmos y experiencias lúdicas para toda la familia.

La presencia del Planetario en la ciudad acercará la ciencia a los niños, jóvenes y adultos. Los eventos son organizados por el Instituto Distrital de las Artes – Idartes, el Planetario de Bogotá y el programa Cultura en Común.

El domingo 10 de febrero la celebración será en Casa de la Cultura Cacique Hintyba de Fontibón, ubicada en la Calle 17A No. 99 – 53 de 11:00 a.m. a 5:00 p.m., el domingo 17 de febrero en la Casa de la Cultura Ciudad Hunza de Suba, en la Calle 128B N° 86 – 20 a la misma hora, y el domingo 24 de febrero en el Teatro Villa Mayor de la localidad Antonio Nariño -Carrera 34B No. 36 – 04 Sur- en el mismo horario.

El Planetario en las localidades de Bogotá con mini-festivales de astronomía

Actividades

– Domo Portátil (Fontibón, Suba y Antonio Nariño): Proyecciones y charlas astronómicas donde se simula el cielo desde diferentes lugares de la Tierra. También se podrán observar las constelaciones y las principales estrellas que las forman.

– Telescopio (Fontibón, Suba y Antonio Nariño): Observación por medio de un telescopio del Sol o de objetos cercanos según condiciones climáticas.

– Experiencia lúdica (Fontibón y Suba): La forma de la Tierra, la Luna y el Sol – Construcción de un modelo geométrico llamado icosaedro se explorará las características y accidentes más relevantes de estos objetos celestes.

– Galileo Galilei Y sin embargo se mueve (Suba y Antonio Nariño): Obra de teatro ciencia que aborda los descubrimientos más impresionantes que hizo el astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático y físico italiano en el siglo XVII. Algunos de sus hallazgos fueron los anillos de Saturno, las Lunas de Júpiter, y las fases de Venus, entre otros.

– Experiencia espacial con cohete hidráulico (Antonio Nariño): Los participantes podrán conocer cómo funcionan los cohetes a partir del lanzamiento de un modelo propulsado por agua.