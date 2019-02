Preguntas y respuestas sobre la tala de árboles en Bogotá

¿Cuántas emergencias se han presentado en Bogotá por árboles caídos?

Según datos de Bomberos Bogotá, entre 2016 y 2018 se reportaron 3988 emergencias por árboles caídos. Estas emergencias pueden ser de diferente índole como lluvias, vientos, o inclinaciones extremas.

¿Cuáles son las mejores especies nativas para Bogotá?

Un sinnúmero de beneficios son proporcionados por especies nativas como el roble, nogal, guayacán de Manizales, caucho sabanero, palma de cera, cedro, chicalá, yarumo, pino romerón, sietecueros y caucho Tequendama, algunas de las que más estamos plantando en los diferentes proyectos de arborización en Bogotá.

Entre los criterios de selección más relevantes para plantar estas especies es que se caracterizan por ser perennifolias, es decir, no pierden la totalidad de las hojas de su copa durante el año, lo que permite un mayor almacenamiento de material particulado y CO2. Además, tienen una alta resistencia al estrés urbano, la actividad antrópica y adaptación a la contaminación de la capital, lo que nos garantiza que, aún en condiciones extremas, estos árboles se desarrollarán de manera óptima.

Son de porte alto (15 metros o más de altura), ayudando a no generar sombra ni barreras que permitan la inseguridad y delincuencia en la ciudad. No presentan historial de riesgo alto de volcamiento y desprendimiento de ramas y son de fuste limpio, es decir, no presentan ramificaciones bajas.

Asimismo, algunas de estas especies, como el caso del chicalá amarillo y rosado, se caracterizan por sus flores de colores, las cuales son altamente atractivas para polinizadores como los colibríes, abejas y otras aves que se encuentran en la sabana de Bogotá.

¿Cuáles son las mejores especies exóticas para plantar en Bogotá?

Entre las especies exóticas que estamos plantando en Bogotá se encuentran la palma fénix, el eucalipto pomarroso, liquidámbar y ligustro, ya que presentan alta rusticidad y vigorosidad. Su porte es alto, permitiendo la visibilidad total de los espacios y son de rápido crecimiento.

Adicionalmente, no tienen detractores naturales, es decir, no tienen plagas naturales que las ataquen, por lo tanto, son especies que no mueren fácilmente, lo que demuestra su mayor resistencia, incluso sobre las especies nativas. Precisamente, los estamos plantando en lugares como los separadores de vías principales y andenes, ya que resisten la presión antrópica, condiciones ambientales en las que crecen y mitigan la contaminación y el ruido.

¿Cuáles son las especies no nativas que le hacen más daño a la ciudad?

Actualmente en Bogotá y en años anteriores no se están procesos de arborización con especies como el eucalipto común, el ciprés, pino patula, pino candelabro y las acacias, debido a que estas especies fueron introducidas al país para realizar proyectos de reforestación y de plantaciones comerciales con el fin de contar con pulpa de papel. Por ser especies de baja longevidad y altura excesiva impiden que desarrolle un adecuado un sistema radicular fuerte, generando que en temporada de altas lluvias y fuertes vientos tengan una alta susceptibilidad al volcamiento. De hecho, las especies de los reportes diarios que recibimos por volcamiento o manejo de riesgo son de estas especies.

Asimismo, varias de estas especies están catalogadas como invasoras dañinas a nivel mundial, ya que compiten agresivamente con otras especies vegetales por nutrientes y agua, como es el caso de la acacia y el eucalipto, las cuales han desplazado nuestra flora nativa. Además, tiene capacidad regenerativa, lo que les permite colonizar ambientes rápidamente.

¿Qué entidades pueden realizar la tala de un árbol?

En el caso de los árboles que están en el espacio público la administración trabaja en la vigilancia control y mantenimiento para ejecutar los diferentes planes y manejos silviculturales.

Dichos planes son ejecutados por las siguientes entidades:

1. Jardín Botánico: mantenimiento y manejo del arbolado. Se encarga de talas y tratamientos integrales.

2. ENEL- CODENSA: si interfiere con cableado de alta tensión

3. UAESP: Se encarga de las podas

4. EAB: árboles en rondas, canales y fuentes hídricas

5. IDRD: intervención en parques

6. IDU: cuando el arbolado interfiere en vías.

En el caso de los árboles que se encuentran en espacio privado, los tratamientos silviculturales deben estar a cargo del propietario después de haber obtenido los respectivos permisos emitidos por la autoridad ambiental. Cuando se autoriza una tala el beneficiario del permiso debe realizar una compensación por los servicios ambientales que prestaba el árbol a la ciudad.

Las modalidades son: compensación a través de siembra y por pago de IVP (Individuos Vegetales Plantados), para este últimos, los recursos tienen como destino el manejo de la cobertura arbórea de la capital.

Bogotá tiene un censo aproximado de 1.272.510 árboles en espacio público y otros 900.000 en espacio privado, para un total de 2.172.510.

La Secretaría Distrital de Ambiente realiza constantemente evaluaciones del arbolado de la ciudad, tanto para los que están en espacio público como los que se encuentran en predios privados. Asimismo, emite conceptos técnicos a partir de solicitudes de evaluación, donde se establece si los árboles presentan riesgo de volcamiento, pudrición en sus troncos y ramas, deterioro en la base o si tienen altura con inclinación, lo que representaría un riesgo para la comunidad.

En el caso de los árboles que se encuentran en espacio público, la administración trabaja en el mantenimiento y vigilancia de estos, para ejecutar los diferentes planes y manejos silviculturales de los mismos.

¿Qué puedo hacer si, como ciudadano, quiero plantar un árbol?

Acercarse al Jardín Botánico de Bogotá en la Calle 63 # 68-45. También puedes escribir a sus redes sociales: @JBotanicoBogota, facebook.com/JardinBotanicoDeBogota, y instagram.com/jardinbotanicodebogota. O llenar el formulario en http://www.jbb.gov.co/plant