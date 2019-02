Desinstalación irregular de Antenas Telemáticas podría generar evasión de pago de multas

Loterias

Loterías del 7 de febrero en Colombia:

Bogotá 1524 – Serie 081

Quindío 8482 – Serie 135

DORADO

Mañana 3005 – Tarde 1722

CULONA:

6140

ASTRO SOL

6609 – Signo Libra

ASTRO LUNA

6975 – Signo Cáncer

PIJAO:

7732

PAISITA:

Día 9753 – Noche 7029

CHONTICO:

Día 0881 – Noche 0691

CAFETERITO:

Tarde 5163 – Noche 6988

SINUANO:

Día 5261 – Noche 6380

CASH THREE:

Día 115 – Noche 124

PLAY FOUR:

Día 4886 – Noche 6758

SAMAN:

4880

CARIBEÑA:

Día 5055 – Noche 3069

WIN FOUR:

5896

EVENING:

9794

MOTILÓN:

Tarde 9134 – Noche 3461

LA FANTÁSTICA:

Día 0607 – Noche 0913

ANTIOQUEÑITA

Día 1821 – Tarde 4702