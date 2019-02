Estos son los artistas nacionales que podrían ganarse un Grammy este domingo

La edición 61 de los premios Grammy cuanta con varios artistas colombianos nominados, y se celebrará mañana domingo en el Staples Center de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.

Felipe Peláez

Con su disco ‘Ponle actitud’, el colombo-venezolano Felipe Peláez participa como nominado al Mejor Álbum Latino Tropical. Para el artista, esta nominación es una alegría, según dijo en entrevista con Efe.

“Esto es un sueño (…). Cuando te hablan de una nominación al Grammy anglo ya es otra cosa, ya es otro nivel. Vamos a disfrutarlo y vivirlo como tiene que ser”, afirmó.

Peláez tratará de tomar el relevo de Rubén Blades, que ganó el año pasado en esta categoría, frente a los también aspirantes Charlie Aponte, Formell y Los Van Van, Orquesta Akokán y Spanish Harlem Orchestra.

“Me siento felizmente intimidado ante estos tremendos monstruos”, dijo entre risas.

Monsieur Periné

Aterciopelados no la tiene fácil en la categoría Mejor Álbum Latino de Rock, Urbano o Alternativo, pues compite con la también agrupación agrupación colombiana Monsieur Periné.

La banda liderada por Catalina García está nominada con su disco ‘Encanto tropical’, su tercer álbum de estudio que llegó luego del exitoso ‘Caja de música’.

En este trabajo, la agrupación explora sus raíces culturales con diversos sonidos de América Latina que se ven reflejados en canciones que van desde la salsa y el bolero, hasta el swing y el merengue.

Aterciopelados

La agrupación compite en la categoría de Mejor Álbum Latino de Rock, Urbano o Alternativo con ‘Claroscura’. El disco se estrenó en mayo de 2018 y significó el regreso de Aterciopelados tras diez años sin lanzar un álbum de estudio.

El disco está compuesto por 13 sencillos, entre los que se encuentran ‘Play’, escogida por Billboard como una de las mejores canciones alternativas.

La icónica banda imprimió su estilo rockero y fresco a este álbum, que ya les mereció un Grammy Latino por Mejor Álbum de Música Alternativa.

Carlos Vives

‘Vives’ es el decimoquinto álbum de estudio del cantante samario y por el cual está nominado en la categoría de Mejor Disco de Pop Latino.

El álbum fue lanzado en noviembre de 2017 y ha cosechado éxitos desde entonces. Con 18 canciones, el trabajo discográfico muestra la alegría y estilo musical que ha caracterizado al artista y además le da espacio a temas sociales.

En su canción ‘La Mujer en la Ventana’, por ejemplo, el artista trata la violencia de género inspirado en una historia real que sacudió a Santa Marta.

J Balvin

El artista del género urbano está nominado en la categoría de Grabación del Año por ‘I like it’, canción en la que colabora con la rapera Cardi B y el cantante de trap Bad Bunny.

El sencillo evoca la famosa canción ‘I like it like that’ del también estadounidense Pete Rodríguez y hace parte del más reciente disco de Cardi B titulado ‘Invasion of Privacy’, con el que ella también está nominada a Álbum del Año y Mejor Álbum de Rap.

Por cuenta de esta canción, los artistas permanecieron 43 semanas en el Hot 100 de Billboard y consiguieron más de 830 millones de visualizaciones en YouTube con su video oficial, en el que la rapera cautiva con sus looks coloridos inspirados en Celia Cruz y Carmen Miranda.