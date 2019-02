Bucaramanga, Millonarios, Envigado y Tolima, primeros ganadores de la cuarta fecha

El inicio de la cuarta fecha del fútbol profesional colombiano dejó parcialmente como ganadores al Atlético Bucaramanga, Millonarios, Envigado y Tolima; la jornada se completa este domingo con cuatro partidos, entre los que se destaca el juego en la ciudad de Cali entre el América y el Junior de Barranquilla.

En la ciudad de Montería Millonarios tuvo que remontar un marcador en contra durante el primer tiempo, y en la segunda parte consiguió el empate por medio del paraguayo Roberto Ovelar, y a falta de 10 minutos obtuvo el premio mayor, con una anotación de Juan David Pérez.

Los embajadores ganaron por 1 a 2 a Jaguares y sumó 9 puntos en la tabla de clasificación general.

Por su parte el Deportes Tolima cumplió el objetivo que buscaba en la ciudad de Bogotá, después de derrotar al Independiente Santa Fe por 1 a 0 con anotación de Marco Pérez. Los rojos de la capital agudizaron la crisis de resultados, pues de 12 puntos posibles solamente han conseguido 2.

Luis Manuel Seijas, volante de Santa Fé, expresó al final del encuentro: “Es una lástima, estamos preocupados, dolidos; son cuatro partidos, pero hay que mirar hacia los 16 que faltan. Está muy temprano para tirar la toalla. Entiendo las críticas y el disgusto de los hinchas, que siempre tienen la razón”.

Para este domingo se espera un gran juego en el estadio Pascual Guerrero, de la ciudad de Cali, cuando el América reciba al Atlético Junior.

La fecha se completa con los partidos: Equidad VS Deportivo Cali; Huila VS Nacional; Rionegro VS Patriotas y Once Caldas VS Cúcuta