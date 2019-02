Otro oficial del ejército se pone al servicio de Guaidó y desconoce a Maduro

Un coronel activo del Ejército de Venezuela desconoció al presidente Nicolás Maduro y se puso al servicio del opositor Juan Guaidó, reconocido por medio centenar de países como presidente interino, según un video difundido este sábado en redes sociales.

El oficial, Rubén Alberto Paz Jiménez, un “médico”, llamó a sus compañeros de armas a permitir la entrada de la ayuda humanitaria que empezó a acopiarse en la ciudad fronteriza de Cúcuta (Colombia) a solicitud de Guaidó, y que Maduro afirmó que bloqueará.

Vestido con una chaqueta militar, Paz Jiménez dijo “desconocer a Maduro como presidente y reconocer” a Guaidó “como presidente interino y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales”.

“El 90% de las Fuerzas Armadas estamos en descontento, estamos siendo utilizados para mantenerlos a ellos en el poder”, afirmó en referencia a Maduro y la cúpula gobernante.

El episodio evidencia las fisuras en el apoyo de las Fuerzas Armadas a Maduro, aunque su cúpula ha declarado en reiteradas ocasiones lealtad absoluta al mandatario socialista.

Hace una semana, el general de división de la Aviación Francisco Yánez desconoció a Maduro, convirtiéndose en el militar activo de más alto rango en reconocer a la vez a Guaidó. Luego le siguió los pasos un mayor general de la Aviación retirado.

El 21 de enero, dos días antes que el jefe del Parlamento se autoproclamara presidente encargado, 27 militares de la Guardia Nacional se sublevaron y posteriormente fueron detenidos.

La rebelión hizo estallar brotes de violencia, con pequeñas protestas y saqueos.

Paz, que no precisó su ubicación, llamó al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, leal a Maduro, a que “recapacite”: “la historia lo juzgará”.

Militares venezolanos bloquearon el acceso al puente internacional Las Tienditas, cerca del centro de acopio de la ayuda internacional.

Pero Paz Jiménez apela, como la oposición, a que la aguda crisis de escasez de medicamentos y alimentos los haga reaccionar.

“Como médico reconozco la problemática sanitaria que vive el país. Pido a todos a los integrantes de la Fuerza Armada (que) permitan entrar la ayuda humanitaria”, dijo.

#UPDATE: Colonel Ruben Alberto Paz Jiménez, Deputy to the Directorate of the Military Hospital of Maracaibo defects & recognises Juan Guaido as Interim President of Venezuela- Via @ConflictsW pic.twitter.com/7FEF55udeK

— ELINT News (@ELINTNews) 9 de febrero de 2019