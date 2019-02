A profesores de Fecode se les paga para que enseñen, no para que paren: Marco Fidel Ramírez

Previo al paro nacional del Magisterio que realizará la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación – Fecode, el concejal Marco Fidel Ramírez, rechazó el cese de actividades y lo calificó como “una permanente agresión a las familias y a los estudiantes”.

Ramírez además advirtió que “mientras el mayor sindicato de educación, que cumple 60 años y reúne a 290 mil maestros, se volverá a tomar las principales ciudades del país, unos 8 millones de niños no podrán asistir a clase”.

“¡Protesto ante el paro de Fecode! No pueden andar parando cada semana, cada 15 días o cada mes. Los niños que están en la escuela pública y sus familias no tienen la culpa. A quienes promueven tanto paro hay que recordarles que se les paga para que trabajen y para que enseñen, no para que paren y protesten por deporte”, señaló el concejal.

El cabildante además recordó que “Fecode ya había parado el 23 de octubre de 2018, en medio de la seguidilla de marchas de los universitarios exigiendo una mayor financiación de la educación superior a las que se unieron. En esa ocasión, los maestros también enarbolaron la bandera por un mejor servicio de salud que, si bien se presenta como una causa justa frente al legítimo bienestar de los docentes, no justifica que se utilicen “mecanismos de presión” que terminen afectando a la mayoría. Esa ni ninguna otra causa”.

Ramírez indicó que a raíz de estas manifestaciones se “ha violado flagrantemente el legítimo derecho a la movilidad que tenemos todos los ciudadanos, por no olvidar en lo que terminan dichas marchas: destrucción de los bienes públicos, agresión al sistema Transmilenio y a la fuerza pública, ¡incluso prendiéndoles fuego a los policías!”.

Para el cabildante de la cristiandad en Bogotá mucho menos se justifica que Fecode le exija al Gobierno Nacional: “el respeto por la soberanía nacional colombiana y la no injerencia de nuestro Estado en los asuntos internos de Venezuela”, como dice textualmente el comunicado en su página web. Este sindicato debería representar la diversidad de ideologías de los maestros, y no defender, así, a un régimen totalitario que se hace llamar el “Socialismo del Siglo XXI”.