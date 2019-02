El atentado a la Escuela de Cadetes es algo que no se puede dejar de lado, así no más; se necesitan señales claras por parte del Eln, afirmó el Presidente alemán

El Presidente de la República Federal Alemania, Frank-Walter Steinmeier, coincidió este martes con su homólogo colombiano, Iván Duque, en que no se pueden entablar negociaciones con la guerrilla del Eln, al considerar que “quedó claro que no solamente los asesinatos del pasado, sino, sobre todo, el atentado a la Escuela de Cadetes, aquí en Bogotá, que cobró 22 víctimas, es algo que no se puede dejar de lado, así no más”.

Durante la declaración conjunta de los dos mandatarios, al final de la reunión oficial que cumplieron en la Casa de Nariño, el Mandatario alemán, al referirse al tema del atentado con carro bomba del pasado 17 de enero, dijo que “es lógico que el Estado tiene que reaccionar ante este acto”.

A la pregunta de los periodistas sobre los protocolos para el regreso al país de los negociadores del Eln que están en Cuba, el Presidente Steinmeier enfatizó que “estamos en una situación, que he descrito, que no debemos minimizar de ninguna manera”.

Añadió que, “a lo largo del último año, estamos en una situación donde contamos con más de cientos de asesinatos causados o perpetrados por el Eln”, y de inmediato recordó que “hubo un atentado tremendo con 22 muertos, un atentado contra la Escuela de Cadetes”, por lo que reiteró: “Entiendo que es una situación que no se puede dejar al margen, no se puede seguir con negociaciones de paz, así no más”.

Por esta razón, aseguró que “yo creo que no solamente el Gobierno del Presidente (Duque) sino también la sociedad, exigen señales claras de parte del Eln, y esto lo entiendo perfectamente”.