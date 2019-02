Emiten en Colombia primeras pólizas de seguros de eficiencia energética

Loterias

Loterías del 12 de febrero en Colombia:

Cruz Roja 9454 – Serie 063

Huila 1465 – Serie 001

DORADO

Mañana 9922 – Tarde 7333

CULONA:

6370

ASTRO SOL

3864 – Signo Acuario

ASTRO LUNA

4271 – Signo Capricornio

PIJAO:

1775

PAISITA:

Día 9857 – Noche 4267

CHONTICO:

Día 7511 – Noche 4296

CAFETERITO:

Tarde 7967 – Noche 8249

SINUANO:

Día 1305 – Noche 6677

CASH THREE:

Día 118 – Noche 943

PLAY FOUR:

Día 1809 – Noche 6232

SAMAN:

2222

CARIBEÑA:

Día 4467 – Noche 8449

WIN FOUR:

9338

EVENING:

0010

MOTILÓN:

Tarde 7367 – Noche 7560

LA FANTÁSTICA:

Día 4741 – Noche 4490

ANTIOQUEÑITA

Día 2981 – Tarde 8139