Mañana Día de San Valentín, siga estos consejos para vivir una sexualidad responsable

Se acerca el 14 de febrero, Día de San Valentín o Día de los Enamorados, una fecha que se ha convertido, poco a poco, en una celebración que también festejan los colombianos.

Para tener hábitos sexuales saludables y disfrutar de las relaciones afectivas en pareja, el psicólogo y sexólogo Laurent Marcha de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz nos da las siguientes recomendaciones.

Sexualidad responsable. Entre los elementos a tener en cuenta para esta fecha son los preservativos, y si se quiere ser original se pueden comprar de colores y sabores de tal forma que se conviertan en un juego en pareja.

Meterle picante. Una visita a una tienda erótica puede ser una herramienta agradable para motivar juegos diferentes y salirse de la rutina.

Hay que mantener una frecuencia sexual. El deseo se incrementa con la práctica y se disminuye con los largos periodos de abstinencia. Es recomendable tener varios encuentros en la semana y variar de lugares, posiciones, etc.

Lo mejor es innovar. Para las parejas estables lo mejor es tratar de estar siempre generando expectativa, la conquista es la mejor arma. Hay que recordar siempre lo que se hizo al iniciar la relación. En el aspecto sexual cambiar de lugar, explorar diferentes deseos sexuales, negociar practicas a través del dialogo. Entender que la sexualidad es primordialmente corporalidad, no siembre debe existir la penetración. Inventarse juegos eróticos y utilizar juguetes en la relación de forma consensuada.

El cortejo. Inicialmente hay que saber que se quiere, si es una relación a corto o a largo plazo. Y a partir de eso desarrollar las diferentes habilidades de cortejo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Es importante ser claro y honesto en lo que se está dispuesto a ofrecer, nunca engañar a quien queremos conquistar. Ser lo más seguro posible y preferiblemente jamás iniciar una relación de cortejo pretendiendo ser el amigo. Hay que entender sobre todo en los hombres que el cortejo es una apuesta en la que tenemos 50% de probabilidades de lograr nuestro objetivo y 50% de no lograrlo. Además también para los hombres y sobretodo en una relación a largo plazo es importante tener en cuenta que se necesitan recursos económicos para conquistar.

Propiciar los encuentros. Hay que buscar el momento, aprovechar los momentos libres en pareja para complacerse, hay que provocar esos encuentros con antelación, con mensajes de texto, fotos, llamadas, juegos, entre otros.

Si hay problemas, hablarlo, dialogarlo y en la medida de lo posible consultar con un especialista.