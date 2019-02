Nicky Jam alcanzó más de 10 nominaciones a los Latin Billboard 2019

El boricua Nicky Jam sigue conquistando éxitos, premios y nominaciones. En esta ocasión se alza con más de 10 nominaciones a la noche de premios más importante de la música latina: Premios Billboard 2019.

Después de un impecable 2018, lleno de proyectos e inolvidables colaboraciones musicales que marcarán un hito en la música hispana, el mundialmente reconocido exponente del género urbano Nicky Jam, alcanza la increíble cifra de 13 nominaciones a Premios Billboard 2019. Fruto de “combinaciones explosivas” como el tema “X” junto a JBalvin, “Cásate conmigo” junto al rey del Vallenato Silvestre Dangond y por supuesto, “Te bote remix”, sencillo que hasta el día de hoy no deja de sonar en las radios de todo un continente.

Únicamente, el tema “X” acumula más de mil millones de reproducciones en Youtube, y se convirtió en el “himno” de la cultura latina durante el año 2018.

Nicky Jam es uno de los flamantes nominados en la noche de Premios Billboard 2019, en las categorías más importantes y codiciadas de la noche:

“Hot Latin Song”, Canción del Año / Hot Latin Song of the Year “Te Boté”

“Hot Latin Song”, Canción del Año / Hot Latin Song of the Year “X”

“Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año / Hot Latin Song of the Year, Vocal Event “Te Boté”

“Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año / Hot Latin Song of the Year, Vocal Event “X”

Canción del Año, Airplay / Airplay Song of the Year “Te Boté

Canción del Año, Airplay / Airplay Song of the Year “X”

Canción del Año, Digital / Digital Song of the Year “Te Boté”

Canción del Año, Digital / Digital Song of the Year “X”

Canción del Año, Streaming / Streaming Song of the Year “Te Boté”

Canción del Año, Streaming / Streaming Song of the Year “X”

Canción Tropical del Año / Tropical Song of the Year “Cásate Conmigo”

Canción “Latin Rhythm” del Año / Latin Rhythm Song of the Year “Te Boté”

Canción “Latin Rhythm” del Año / Latin Rhythm Song of the Year “X”

La gala de premios Billboard a la Música Latina será televisada desde Las Vegas, Nevada por la cadena Telemundo, el día jueves 25 de abril.