Regresa a Bogotá la carrera nocturna Night Race 10K

El domingo 24 de marzo regresa a Bogotá la Carrera Night Race 10K, la competencia nocturna más importante de Colombia, que se cumple en el primer puente festivo del año.

Este año, la carrera tendrá como epicentro, zona de calentamiento, salida, llegada y posterior vuelta la calma, el parque Metropolitano Simón Bolívar, con un recorrido que se realizará en la periferia del mismo parque.

La prueba capitalina espera reunir un total de 5.000 corredores, quienes vivirán una experiencia inolvidable y llena de luz desde las 5 de la tarde, para luego dar salida a las 7 de la noche.

El proceso de inscripciones tiene programado su cierre el sábado 23 de marzo 2019 y/o hasta completar los 5.000 cupos, donde el valor de los registros es de $60.000, los cuales se pueden realizar en las páginas web: www.nightrace10k.com.co o www.correcaminoscolombia.com.

Así mismo, se podrán hacer directamente en la oficina de Correcaminos de Colombia (Calle 86ª Bis No. 15 – 22 Of. 301), en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Es importante recordar, que la Night Race 10K 2019 es una competencia con una categoría única y para corredores mayores de 18 años que estén previamente inscritos.