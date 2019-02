Técnico Juan Carlos Osorio renuncia a la Selección de Paraguay

El presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, anunció la terminación del contrato del entrenador colombiano Juan Carlos Osorio, como timonel de la Selección paraguaya.

Harrison señaló que la decisión se tomó de común acuerdo con Osorio, quien argumentó que deja el cargo por problemas familiares.

Ososrio dijo que: fue un “honor” trabajar con el combinado ‘albirojo’ ya que confirmó las fortalezas que tienen los jugadores de la “raza guaraní”.

Y agregó que: “No es prudente, ni necesario discutir mi vida familiar en público, la razón familiar que me ha preocupado por mucho tiempo no la he podido solucionar por eso debo parar mi contrato con la Asociación Paraguaya de Fútbol”.

El técnico colombiano había sido duramente cuestionado en varias ocasiones por el exportero José Luis Chilavert, quien indicó que le dolían: “las declaraciones de Juan Carlos Osorio diciendo que su sueño es dirigir a Colombia. Así no demuestra verdadero compromiso con Paraguay. Allá no lo quieren. Él se está ofreciendo para cumplirle el sueño a su padre. Nosotros tenemos nuestra historia y prestigio, se nos debe respetar. Él tiene que olvidarse de Colombia, ellos no lo quieren y él se está ofreciendo”.