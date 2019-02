Aplican extinción de dominio a 314 inmuebles destinados al contrabando

Loterias

Loterías del 13 de febrero en Colombia:

Baloto 01 05 06 08 27 14

Revancha 05 17 27 29 30 03

Meta 8154 – Serie 066

Manizales 6539 – Serie 060

Valle 6954 – Serie 135

DORADO

Mañana 4776 – Tarde 3509

CULONA:

6913

ASTRO SOL

8443 – Signo Tauro

ASTRO LUNA

4568 – Signo Sagitario

PIJAO:

0174

PAISITA:

Día 5175 – Noche 5351

CHONTICO:

Día 8795 – Noche 8644

CAFETERITO:

Tarde 4088 – Noche 0564

SINUANO:

Día 0280 – Noche 2423

CASH THREE:

Día 237 – Noche 291

PLAY FOUR:

Día 8733 – Noche 9173

SAMAN:

0804

CARIBEÑA:

Día 5258 – Noche 4836

WIN FOUR:

9431

EVENING:

3385

MOTILÓN:

Tarde 1724 – Noche 4385

LA FANTÁSTICA:

Día 1794 – Noche 7274

ANTIOQUEÑITA

Día 8217 – Tarde 7593