¿Dónde celebrar el día de San Valentín en Bogotá?

El dinero no puede comprar amor”, pero ayuda a expresarlo a la persona indicada y de la manera correcta. Experiencias de años pasados sugieren que, durante febrero, mes en el que se celebra el día de San Valentín, las ventas del comercio en Colombia se incrementan entre el 5% y el 10%, cifra relativamente baja frente a las alzas registradas por otras celebraciones como el día de la madre, Navidad, entre otras.

De acuerdo con Pablo Nieto, Gerente General del Hotel 101 Park House, las experiencias integrales, son las llamadas a contribuir al arraigo de esta tradición que, aunque no es colombiana, despierta la alegría en quienes la celebran y una primera reactivación económica para quienes las proveen.

Aprovechando las chispas de amor en el aire, les compartimos las mejores experiencias para que cuente con opciones y planee desde ya, su presupuesto para esta celebración, si es de los que la festeja.

Escapada San Valentín – Hotel 101 Park House

Paquete alojamiento, incluye:

– Alojamiento para dos personas en business suite con chimenea

– Decoración especial con pétalos y velas

– Leño para la chimenea

– Circuito hídrico en nuestro oneone day spa

– Desayuno buffet en Cassis restaurante &cava

– Tres opciones de cena ligera a elección. Se debe elegir entre las siguientes opciones: (3 tapas españolas o 2 rollos de sushi o tabla de quesos)

– Dos copas de vino blanco o tinto a elección

Precio $329.000 + IVA

Paquete Cena de San Valentin – Cassis Restaurante & Cava

Celebra el amor a través de los sentidos en Cassis Restaurante & Cava:

– Coctel de Bienvenida

– Decoración especial de la mesa

Entrada a elección:

Tarta de atún rojo y miel de azahar o capuchino de champiñón y chocolate.

Fuerte a elección:

Risotto de camarón al azafrán y bouquet de espárragos

Tournedo de res flambe al brandy, puré de zanahorias y papitas al orégano.

Postre:

Mármol de sabores para compartir (4 diferentes postres a selección del chef)

Precio $150.000 para 2 personas. IVA incluido

Acerca del Hotel 101 Park House

El 101 Park House es un hotel 5 estrellas, galardonado por los World Travel Awards 2018, con el reconocimiento Colombia’s Leading Boutique Hotel. También fue reconocido en el año 2015 y 2017, como Hotel Boutique Líder de Sur América y desde el 2009 – 2014 con los International Five Star Diamond Awards. Actualmente pertenece a la red de hoteles de lujo Prestige Hotels of the World. Estos reconocimientos son el reflejo del compromiso de nuestros empleados, sobrepasando los límites del servicio hotelero cumpliendo nuestra promesa de marca con la cultura del sí, y la práctica del CEM (Costumer Experience Management).

Cuando usted espera lo mejor, nuestro servicio e instalaciones 5 estrellas no lo decepcionaran. 101 Park House es un Hotel Full service en Bogotá. Nuestro OneOOne Day Spa cuenta con todos los servicios necesarios para ofrecer una experiencia única y personalizada para cada cliente. Adicionalmente, Cassis Restaurante & Cava y nuestro Bar Blau son aplaudidos por su oferta y alto nivel gastronómico.