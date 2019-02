El FICCI le rendirá tributo al actor Michael Shannon

Con dos nominaciones a los Premios Oscar y tras 26 años de carrera artística, Shannon se ha convertido en uno de los actores de teatro, cine y televisión más destacados de los Estados Unidos.

En los 91 títulos que ya tiene sobre sus espaldas lo hemos visto al lado de Kate Winslet, Leonardo DiCaprio, Bill Murray, Will Smith, Tom Cruise o Kevin Spacey y bajo la dirección de algunos de los grandes como Oliver Stone, Michael Bay, Sam Mendes o Guillermo del Toro, sólo por mencionar a algunos.

El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias –FICCI- le rinde tributo en su próxima edición presentando dos de sus películas más destacadas.

Michael Shannon nació el 07 de agosto de 1974 en Lexington, Kentucky, Estados Unidos. Persiguiendo su sueño de triunfar como actor de teatro se mudó a Chicago. Su primer papel fue en la obra Winterset en el Centro de Teatro de Illinois, pero a partir de ahí su ascenso fue imparable hasta convertirse en uno de los intérpretes teatrales con mayor reconocimiento en Estados Unidos. Pasó por compañías como Steppenwolf, The Next Lab y Red Orchid Theatre y en Londres, donde se instaló por un año, conquistó los escenarios del West End con producciones como Woyzeck, Killer Joe y Bug.

De regreso a los Estados Unidos, en 1993 debutó en el cine en un breve secundario en Atrapado en el tiempo de Harold Ramis y como protagonista del videoclip Every Mother’s Nightmare de la banda House of Pain. Desde entonces, su carrera como actor de cine ha sido imparable.

En 2008 y pese a la brevedad de su papel como John Givings en Revolutionary Road de Sam Mendes, la contundencia de su actuación le valió su primera nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto.

Después siguieron títulos como Teniente corrupto (2009), My Son, My Son, What Have Ye Done (2009), su premiado papel protagónico en Take Shelter (2011) de Jeff Nichols con quien volvería a trabajar en Midnight Special (2016) y su papel del General Zod en las películas de DC Comics El hombre de acero (2013) y Batman vs Superman: Dawn of Justice (2016), o el del rey del rock ’n roll en Elvis y Nixon (2016). Precisamente en el 2016 le llegaría su segunda nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto con Animales nocturnos (2016) de Tom Ford.

Take Shelter (2011) de Jeff Nichols – con la que ganó 8 premios de las 25 nominaciones que recibió como Mejor Actor – y 99 Homes (2015) de Rami Bahrani -película ganadora en el Festival de Venecia y con la que también ganó 6 premios entre más de una veintena de nominaciones- son las películas que el FICCI ha elegido para rendirle homenaje a este actor tan único como imprescindible. Una pequeña muestra en dos actuaciones inolvidables que dan fe de su fuerza, de su carácter único y de su incuestionable capacidad interpretativa.