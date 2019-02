Meterse en pirámides lo puede llevar a la cárcel: Supersociedades

La Superintendencia de Sociedades alertó por la proliferación de pirámides o captadoras ilegales de dinero que utilizan las redes sociales, y que ahora buscan a mujeres como sus víctimas.

Beatriz Elena Londoño, delegada de Protección al Consumidor Financiero y Transparencia de la Superfinanciera, seguró que grupos de chats privados están enviado invitaciones para que las personas se afilien a un esquema piramidal.

Con el nombre de “autoayuda”, “solidario” o de “empoderamiento”, explicó la funcionaria, buscan que las personas que se afilian: “entreguen un regalo que es una cantidad de dinero con base en la cual se inscribe dentro del esquema, debiendo afiliar a otras dos personas que, además deben también dar plata. Y esas a su vez otras deben buscar dos personas cada una y así sucesivamente”.

Y agregó que eso constituye una cadena de entrega de recursos sin un bien o una actividad económica subyacente, que genere ganancias y otras utilidades que supuestamente les van a entregar a la persona cuando logren vincular a más gente.

La funcionaria advirtió que: “Eso no es cierto, no es una donación (…) cuando la persona da el regalo o la donación no espera que le retornen el dinero”.

Aseguró que: “Eso es ilícito. La ley colombiana está señalando que la pirámide (…) es un delito. No solamente es una infracción administrativa sino que está siendo objeto del delito de captación ilegal de dinero”, aseguró.

Dijo además que la persona que caiga en estas redes y pirámides no solo “pierde su dinero” sino que además “queda siendo sometida a una investigación penal. Que incluso puede llegar a penas de prisión entre 10 y 20 años”.

Dónde denunciar estos grupos:

• www.superfinanciera.gov.co

• Punto ciudadano: Calle 7 No. 4-49 en Bogotá

• Conmutador: (571) 594 02 00 – (571) 594 02 01

• Línea gratuita nacional: 018000 120100

• Centro de Contacto (571) 307 8042

• Correo electrónico: super@superfinanciera.gov.co

La ciudadanía también puede acudir a cualquiera de las siguientes autoridades competentes:

• Fiscalía General de la Nación a través de sus oficinas seccionales

• Policía Nacional CAI Virtual – Centro Cibernético Policial – DIJIN e INTERPOL (www.ccp.gov.co o correo electrónico caivirtual@correo.policia.gov.co) Oficina de Atención al Usuario – DIJIN (Av. El Dorado #75–25 en Bogotá D.C.)

• Superintendencia de Sociedades

• Superintendencia de la Economía Solidaria

• Alcaldías locales