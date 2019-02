Cine: Liam Neeson regresa a la acción con “Venganza”

La historia de Venganza gira en torno a Nels Coxman, interpretado por Liam Neeson, un barredor de nieve del pequeño pueblo de Kehoe en Colorado.

Recién nombrado Ciudadano del Año por sus servicios a la hora de mantener los caminos abiertos a la remota ciudad, la vida de Coxman da un giro inesperado cuando su hijo es asesinado por gángsters locales. A partir de ese momento Coxman se dedicará a una sola cosa: vengar su muerte. A pesar de que todo lo que sabe sobre matar personas lo leyó en una novela policíaca. De manera involuntaria, comienza una cadena de eventos que resultarán en un secuestro, asesinatos, acción y muchos apodos. Este filme de acción y suspenso se estrenará en Colombia el 21 de febrero.

La inspiración original de Hans Petter Moland, el director de este filme, se dio cuando él se puso a pensar qué pasaría si algo le sucediera a su hijo. “¿Cómo actuaría? ¿Su muerte conduciría a una escalada interminable de violencia? Es un tema pesado, adecuado para una comedia oscura. Hubo un deseo de permitir que diferentes géneros vivan felices uno al lado del otro, que sean genuinamente horribles y trágicos, pero que también valga la pena reírse, por cómo es la vida”, afirma Moland.

La película original noruega de Moland, Kraftidioten, logró críticas muy favorables, y una impresionante taquilla mundial. Es en parte porque Moland tiene un estilo único inspirado en un los grandes clásicos de Hollywood, como la obra de Billy Wilder. Cuando le ofrecieron la oportunidad de rehacer Kraftidioten, esta vez en inglés con un elenco acorde, decidió aprovecharla.

La idea de que Moland hiciera un remake, provino del productor Michael Shamberg, un hombre que, después de haber producido Pulp Fiction, Out of Sight, y Get Shorty, conoció este filme y sintió que merecía una nueva versión. “Las audiencias se involucrarán emocionalmente con los personajes, es una película de acción, pero también se sorprenderán con lo graciosa que es. El equilibrio debe ser justo. En el centro de todo está Liam Neeson, que aporta su personaje clásico de hombre de acción” afirma Shamberg.

Para su nueva versión, Moland trajo gran parte de su equipo original clave, pero también buscó a un nuevo guionista, Frank Baldwin, y un elenco de apoyo que incluye a Laura Dern como Grace, la esposa de Coxman, Emmy Rossum como la astuta policía de Kim, y Julia Jones como la sufrida ex esposa del jefe del cartel de Viking, interpretado por Tom Bateman.