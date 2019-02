Duque reporta avance muy importante en erradicación de cultivos ilícitos en Colombia

–Durante los primeros cuatro meses de este Gobierno se erradicaron 60 mil hectáreas de cultivos ilícitos en Colombia, trabajando con las comunidades, lo cual es “un avance muy importante”, afirmó el presidente Iván Duque durante un evento convocado este jueves, en Washington, por los centros de pensamiento Atlantic Council, Wilson Center, Consejo de las Américas, The Dialogue y Center for Strategic and International Studies (CSIS).

El mandatario colombiano explicó la estrategia de su Gobierno contra las drogas y los cultivos ilícitos e hizo énfasis en que lo primero que se debe hacer es detener el cultivo y después lograr un acuerdo en torno a la acción conjunta, “para que en el 2023 hayamos reducido la cantidad de cultivos ilícitos en más de un 60 por ciento, y estamos trabajando juntos en eso”.

A renglón seguido, el Presidente resaltó que esto tiene que ser “muy bien recibido por la comunidad internacional”, y también por las “familias afectadas por esta tragedia” de las drogas ilegales.

Durante el evento, el Jefe de Estado colombiano invitó a la sociedad a tomar conciencia contra el flagelo del consumo de drogas, y recordó que al inicio de su administración lanzó un programa en las ciudades para enfrentar a los jíbaros que las venden en los parques públicos.

En desarrollo de esta estrategia, el Presidente subrayó que “hemos salvado más de 11 mil parques en Colombia y 12 mil zonas de colegios que se encontraban amenazadas por los jíbaros”.

“Yo creo que si la sociedad tiene la sensibilidad de decirle no a las drogas como una decisión consciente, eso es muy importante. Pero yo sí creo que es importante retomar esos valores en nuestra discusión con la sociedad y no podemos seguir el camino de tener más consumidores y más personas afectadas por las drogas”, concluyó el Presidente Duque.

#Washington El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU le ha dado apoyo a Colombia. Este respaldo bipartidista, su ayuda para combatir el terrorismo y el narcotráfico, ha sido crucial para nuestro país. Todo mi agradecimiento. #DuqueEnEEUU pic.twitter.com/WLFXhE6ELr — Iván Duque (@IvanDuque) 14 de febrero de 2019

Sobre la estrategia de su Gobierno contra las drogas y los cultivos ilícitos, denominada ‘Ruta Futuro’, el Presidente Iván Duque hizo un llamado a la comunidad internacional para trabajar de “manera mancomunada” con Colombia en la lucha contra este flagelo mundial.

“Tenemos que hacer un cambio de las economías ilegales hacia las economías legales, y esa es la razón por la que en la política que hemos presentado, que se llama Ruta Futuro, nosotros queremos ponerle fin a la economía ilegal y darles a los cultivadores la posibilidad de recibir un ingreso sustentable, basado en cultivos lícitos”, afirmó el Mandatario.

El Jefe de Estado sostuvo que Colombia no tirará la toalla en su lucha contra las drogas e hizo un llamado a la comunidad internacional.

“¿Vamos a tirar la toalla? No. Pero necesitamos que el mundo entero trabaje de manera mancomunada”, lo cual incluye hacerles comprender a los consumidores de cocaína que “están acabando con los bosques húmedos tropicales y están contaminando los ríos y también están haciéndoles mucho daño a las comunidades”.