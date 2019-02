Duque pone fecha para la entrada de ayuda humanitaria y una nueva Venezuela: 23 de febrero

El Presidente Iván Duque manifestó este jueves en Washington que el próximo 23 de febrero debe ser un día para que todo el mundo se movilice y le exija a la dictadura de Venezuela que permita el ingreso de la ayuda humanitaria y que se abra una nueva etapa en la vida de ese país.

El Mandatario se refirió a la jornada que se prepara en Venezuela para ese día, durante un conversatorio convocado en Washington por los centros de pensamiento Wilson Center, Americas Society/Council of the Americas, Atlantic Council, CSIS y The Dialogue, moderado por la periodista Michelle Caruso-Cabrera.

En respuesta a una pregunta del público, el Presidente Duque comentó que “el pueblo venezolano tiene esperanza, se está movilizando con esperanza, tiene un líder esperanzador y está invitando a la comunidad internacional para que el 23 haga todo lo posible para que llegue la ayuda humanitaria”.

El Jefe de Estado dijo que considera que “la comunidad internacional, los líderes de los medios, los líderes de opinión, más que estar discutiendo qué va a pasar con Maduro, es qué vamos hacer para que pase con Maduro lo que tiene que pasar y es el fin de la dictadura”.

“Y el 23 de febrero tiene que ser el día donde todo el mundo se movilice y le exija a la dictadura: ya no más. Dejen entrar la ayuda humanitaria y le llegó el momento a la nueva Venezuela”, expresó.

