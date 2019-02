Aviones de EE.UU llegaron a Cúcuta con la ayuda humanitaria para Venezuela

-–En medio de la incertidumbre sobre cómo ingresará la ayuda a territorio venezolano, ante la reiterada notificación de Nicolás Maduro de que no lo permitirá, este sábado llegaron al aeropuerto “Camilo Daza” de la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta, los aviones militares de Estados Unidos “cargados de esperanza y de ayuda para los venezolanos”.

Los aviones militares estadounidenses con insumos médicos y alimentos, arribaron procedentes de la base aérea Homestead en Miami y fueron recibidos por las autoridades colombianas y funcionarios del Departamento de Estado de EE.UU., del Departamento de Defensa, la agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) y representantes del gobierno del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

La embajada de EE.UU. en Colombia informó que los suministros incluyen kits de higienes y productos nutricionales provenientes de una bodega de USAID. Además de estos artículos, los aviones militares estadounidenses transportan montacargas y personal para ayudar a descargar la mercancía en Cúcuta.

Aterriza el avión militar de EE.UU. al Aeropuerto Internacional Camilo Daza en Colombia para luego trasladar su cargamento de ayuda humanitaria para Venezuela al centro de acopio del Puente Tienditas en Cúcuta. Vea nuestra señal #EnVIVO por: https://t.co/4HeIE2lAK4 pic.twitter.com/sgL6aPrKEG — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) February 16, 2019

Tras la llegada de los aviones, frente a la incertidumbre causada por las reiteradas notificaciones de Nicolás Maduro de que no permitirá el ingreso de la ayuda, el coordinador de la operación a nivel internacional, Léster Toledo afirmó:

“La ayuda va a pasar la frontera. No es sólo un sueño. Y la garra del pueblo venezolano de forma pacífica hará posible que la ayuda llegue a territorio venezolano”.

“En 7 días se hará realidad y la gente no va a tener que seguir caminando de Venezuela a Colombia a buscar medicamentos y comida”, agregó el representante del gobierno encargado de Juan Guaidó en rueda de prensa en el aeropuerto.

“A partir del sábado 23 de febrero se abren las puertas en las fronteras entre estos dos países hermanos, no solamente para que llegue la ayuda humanitaria, sino para que llegue la libertad”, puntualizó.

Toledo reiteró que como lo ha dicho el presidente encargado Juan Guaidó, la ayuda humanitaria ingresará a Venezuela el próximo sábado 23 de febrero “por tierra, por agua y por aire”.

Además señaló: “Esto no termina el 23 de febrero, la idea es que con esta ayuda humanitaria y la coalición que se ha formado se abra un corredor humanitario para que quede permanentemente abierto una vía de ayuda”.

.@LesterToledo: Nos vamos a unir en un día histórico, la sociedad civil y los militares para juntos hacer realidad de la entrega de la ayuda humanitaria. #VIVOplay https://t.co/1QcPa6bsXs pic.twitter.com/uc5hNOsK5s — VIVOplay (@vivoplaynet) February 16, 2019



También destacó: “Después de años de lucha hemos logrado que el mundo voltee a ver la crisis humanitaria que vivimos los venezolanos”.



Previamente, en Caracas, el presidente encargado de Venezuela Juan Gauidó, realizó un emotivo acto con las brigadas humanitarias organizadas para el ingreso de las ayudas de la comunidad internacional.

En la concentración Guaidó tomó el juramento a los voluntarios, cuyo número alcanza ya el millón de inscritos, y que se ubicarán en cada una de las fronteras por donde entrará la ayuda, además de Colombia, por el Caribe y el Brasil.

Para juramentar a los brigadistas, Juan Guaidó expresó:

-Digamos con fuerza: Nosotros, voluntarios, juramos defender la constitución, comprometernos a que ingrese la ayuda humanitaria, comprometernos a distribuir la ayuda humanitaria.

Guaidó dijo, empero, que “sobre todo juramos lograr el cese de la usurpación, el Gobierno de transición y las elecciones libres”.



Advirtió que “este no es solo uno de los moviéndose más importante de nuestro país, sino del mundo. No solo somos una mayoría determinada, decidida y con valores, sino organizada” y añadió que “en tan solo 1 hora hemos llegado a 600 mil voluntarios”.

Expresó que a la par “se incrementará también la esperanza porque somos voluntarios decididos de que sí o sí, entrará la ayuda humanitaria en Venezuela”.

“El lunes todos los voluntarios deben estar atentos a su correo porque habrá instrucciones vía digital. Vamos a organizarnos en Brigadas. Los transportistas van a poner las unidades a disposición para ir al sitio a donde tengamos que ir”, puntualizó.

Nos hemos organizado en todo el país de cara a la #AvalanchaHumanitaria del #23F Gracias a todos los que se han sumado al voluntariado más noble de nuestra historia. Hoy ratificamos nuestro compromiso para lograr los objetivos que nos hemos planteado. #16FYoMeSumo pic.twitter.com/SvTVrEi6Sp — Juan Guaidó (@jguaido) February 16, 2019

Guaidó también envió un nuevo mensaje a las Fuerzas Armadas:

Miembro de la #FANB, te decimos:#EstáEnTusManos luchar junto a un pueblo que pasa por las mismas penurias que tú.#EstáEnTusManos parar esta emergencia humanitaria en la que nos ha sumido un régimen que no hace nada más que perseguir y torturar. ¡CONTAMOS CONTIGO! pic.twitter.com/QhERtaGvLM — Juan Guaidó (@jguaido) February 16, 2019

Mientras tanto, otro diplomático adhiere a Guaidó:

“Soldado venezolano (…) ¿Con qué rostro quieres ver a tu madre, a tu hijo, a tu hija, a tu esposa, a tu abuela? (…) Con la cara y el orgullo de que ayudaste a que ingresara, que apoyaste el movimiento más grande, noble y pacífico de las historia de Venezuela o con la vergüenza de apoyar a un usurpador que ya se le acabó el tiempo y los aliados”.

Dijo que deben escoger entre ponerse del lado de su familia o de una persona que solo negocia por él en Estados Unidos.

“¿No te has preguntado en nombre de quién va a hablar Arreaza? (…) ¿En nombre tuyo? No, porque el usurpador no protege a nadie ni del hambre, ni de la escasez de insumos”.

Así que, agregó, el momento es ahora para que ingrese esta ayuda y “te pongas del lado de la Constitución”.

Seguimos avanzando. La funcionaria venezolana Bárbara Montezuma, destacada como vicecónsul en #Chicago, reconoce al Pdte. (e) @jguaido y se suma al lado correcto de la historia. La dictadura usurpadora cada día está más sola #VamosBien pic.twitter.com/pV3HyJFeeo — CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) February 16, 2019