Mike Pence pide a la UE reconocer a Juan Guaidó como “el único presidente legítimo” de Venezuela

–“Todos nosotros debemos apoyar al pueblo venezolano hasta que la libertad y la democracia se restauren por completo”, dijo el vicepresidente de los Estados Unidos Mike Pence, en la Conferencia de Seguridad realizada este sábado en Munich, Alemania. E hizo un “llamamiento a la Unión Europea para que avance por la libertad y reconozca a Juan Guaido como el único presidente legítimo de Venezuela”.

“Maduro es un dictador y no tiene legitimidad para estar en el poder. Maduro tiene que irse”, notificó el vicepresidente estadounidense reiterado el apoyó de EE.UU a Guaidó.

“La lucha en Venezuela es entre la dictadura o la democracia”, sentenció Pence, quien insistió en destacar la crisis humanitaria que padece este país suramericano, hecho que consideró “una tragedia que requiere una respuesta del mundo entero”.

Previamente, en su cuenta en Twitter, Pence reseñó: “Las nuevas sanciones contra los miembros de Maduro son una clara señal de que continuaremos actuando contra quienes amenazan la libertad y los derechos humanos en VZ. Estamos de pie con el pueblo de Venezuela, su constitución y Pres. Juan Guaido para apoyar la entrega de ayuda humanitaria y una transición democrática”.

Junto con el tema de Venezuela, Pence dedicó buena parte de su intervención a Irán, y al efecto pidió a la Unión Europea que se desmarquen del acuerdo nuclear firmado con el país asiático.

“El régimen iraní defiende abiertamente otro Holocausto y busca la manera de llevarlo a cabo”, expresó el vicepresidente de EE UU.

“El antisemitismo es diabólico”, advirtió Pence, quien la víspera aprovechó para visitar el campo de concentración de Auschwitz, en Polonia.

Karen and I were deeply moved by Birkenau and Auschwitz. It was a scene of unspeakable tragedy, reminding us of what tyranny is capable of. #NeverAgain pic.twitter.com/Ogp8eZEL5R

— Vice President Mike Pence (@VP) February 15, 2019