LA IMPORTANCIA DE LA DECENCIA EN LA FAMILIA y TEST PRENUPCIAL. Continuación

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (216)

EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA

Nuestro diplomado en educación para la vida en familia, es una valiosa ayuda para que la persona y la familia logremos una sana convivencia.

Invito a que estas lecciones sean leídas, comentadas y compartidas en familia, en las reuniones de clubes y amigos y por los profesores y estudiantes de todas las instituciones educativas. Así podremos formar personas que aporten lo mejor para que tengamos una sociedad equitativa, justa y en paz.

LA IMPORTANCIA DE LA DECENCIA EN LA FAMILIA

La sabiduría popular enseña que no debemos hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Que debemos tratar a los demás como queremos que ellos nos traten.

Invito a que cultivemos el lenguaje decente, positivo, constructivo en todas sus formas, especialmente la oral, la escrita y la gesticular.

Da tristeza que en las calles se escuchen diálogos vulgares. Un porcentaje muy alto de las palabras son groserías, ramplonería. Y como se oye de feo en las mujeres de todas las edades. Deberían grabar esas conversaciones y escucharse para que se sonrojaran. Ese lenguaje descomedido baja la estima, el valor por la persona.

Y desilusiona que entre un buen número la parejas el trato sea gritón y desafiante. Muchas veces a muerte. Las discrepancias, muy normales en la pareja, deben solucionarse civilizadamente. No pretendo que sean comportamientos como de ángeles, llenos de santidad. Es muy útil que antes de responder con enfado se cuente hasta tres.

Y dan ganar de llorar cuando se escuchan diálogos destructores entre padres, madres, hijos e hijas. Insulto viene, insulto va. Gritos que se entrecruzan y van sembrando odios, resentimientos, semillas de venganza.

Y buena parte de ese lenguaje inadecuado se aprende de los mayores, de los medios, de los llamados líderes sociales. Los insultos, retos, injurias que abundan por doquier han formado una generación violenta, contestaría, agresiva.

Hay tiempo para cambiar esos lenguajes vulgares por tratos amables y decentes. Empecemos YA.

TEST PRENUPCIAL. Continuación

RAZÓN DE SER DEL TEST

Para ingresar a la universidad, para demostrar la idoneidad para ocupar un cargo, para formar una empresa, para realizar un negocio, las personas deben presentar un examen de actitudes y aptitudes y llenar los requisitos que las normas o los empleadores establecen.

Formar una familia, es crear una de las más importantes empresas de la sociedad y por esta razón también debemos demostrar que tenemos las actitudes y aptitudes y conocimientos mínimos para cumplir con los deberes que nos imponen la familia, la sociedad y el Estado, para no fracasar en esa importante empresa. Para saber si estamos preparados para asumir las responsabilidades familiares es por lo que propongo la CLASE DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA y EL TEST PRENUPCIAL el que bien podría llamarse ICFES PARA EL MATRIMONIO y por supuesto que es válido para todas las formas de matrimonio, aun las que sirvan solo de ensayo o de prueba.

De manera muy respetuosa propongo que esta CLASE DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA, de la cual forma parte este DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA y el TEST PRENUPCIAL sean estudiados, comentados y compartidos en todos los cursos de educación a partir por lo menos del tercer nivel de primaria y hasta el curso ONCE. Y por supuesto que en todas las reuniones que de todo tipo organicen las personas.

La Constitución Nacional ordena que los niños y niñas tengan derecho a estar siempre cerca de su familia. Bajo esta premisa:

A. Los progenitores no pueden divorciarse.

B. Los padres y aun los abuelos deben dar cariño y atención permanente y compartir con sus hijos y nietos para garantizarles sus derechos fundamentales.

C. Los padres deben aportar todo el dinero que sus hijos necesitan para vivir.

D. Los hijos deben vivir con el progenitor que mejores condiciones económicas le ofrezca.

E. El I.C.B.F. debe intervenir para sancionar a los progenitores que no vivan con sus hijos.

Comentarios.-

El Estado tiene la obligación de asegurar la convivencia pacífica entre los ciudadanos. Solo si cultivamos la PAZ en la familia podremos cosechar justicia. Todos tenemos el derecho y la obligación de ser felices.

El Estado debe amparar la familia como institución básica de la sociedad. Nadie puede ser discriminado por razón de su origen o familia. Todas las personas tienen derecho a que se les respete su intimidad personal y familiar.

La mujer es la amorosa compañera del hombre y no su esclava. Ningún hombre tiene derecho a pedirle a su mujer o compañera que le obedezca. En la familia se debe respetar la libertad de pensamiento y de opinión.

La rabia, la incomprensión y el rencor generan situaciones de estrés y un medio ambiente familiar ácido. Tener un espíritu amable y amoroso con actitud positiva es benéfico para la salud y para disfrutar la vida.

Reitero que los progenitores, no pueden separarse de sus hijos, no los pueden abandonar, no se pueden divorciar de su prole. Esto no quiere decir que deben vivir bajo el mismo techo con sus hijos. Pueden vivir en residencias separadas, pero deben estar dispuestos las 24 horas del día para atender cualquier necesidad que tengan sus hijos.

SIGAMOS CULTIVANDO LA PAZ EN LA FAMILIA

Sigamos cultivando el respeto, las palabras decentes, el buen trato, la mejor cultura, el decoro, la autoestima, el civismo, el ser mejores cada día en nuestras familias, en nuestra sociedad y en Colombia para tener personas que puedan solucionar con prudencia sus conflictos y por sobre todo que aporten para tener un futuro en sana convivencia.

Bogotá, del 18 al 25 de febrero de 2019

