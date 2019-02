Senador estadounidense Marco Rubio llegó de sorpresa a frontera de Colombia con Venezuela

–Muy de mañana este sábado, arribó sorpresivamente a la frontera de Colombia con Venezuela el senador republicano por el Estado de Florida, EE.UU., Marco Rubio, con el propósito de inspeccionar la llegada de la ayuda humanitaria enviada por su país y conocer de primera mano el proceso que se cumplirá a partir del próximo sábado 23 de febrero para su ingreso a territorio venezolano y la forma como se distribuirá entre los venezolanos.

El congresista cubano norteamericano, incansable crítico del régimen de Nicolás Maduro, comunicó su llegada a Colombia a través de su cuenta en Twitter:

Como lo informamos oportunamente aquí en la web www.radiosantafe.com, este sábado llegaron al aeropuerto “Camilo Daza” de la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta, los aviones militares de Estados Unidos con ayuda humanitaria para los venezolanos.

Los aviones militares estadounidenses con insumos médicos y alimentos, arribaron procedentes de la base aérea Homestead en Miami y fueron recibidos por las autoridades colombianas y funcionarios del Departamento de Estado de EE.UU., del Departamento de Defensa, la agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) y representantes del gobierno del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

Por otra parte, en la misma red social, el senador Marco Rubio se refirió a a la posición de Nicolás Maduro de aferrarse al poder.

“Maduro piensa que puede esperar esto. Solo tiene que ganar tiempo hasta que las protestas pierdan impulso y el mundo pierda interés. ¡No va a pasar! Sólo se pone peor para él desde aquí. Sé a ciencia cierta que varios en su círculo íntimo están buscando una estrategia de salida. Solo es cuestión de tiempo”, precisó el congresista republicano.

De otro lado, Rubio puso en evidencia a este personaje del circulo de Maduro:

This is Ivan Rafael Hernandez Dala. A serial human rights abuser now sanctioned by @USTreasury.

How much longer are you going to put the health of the #MaduroCrimeFamily ahead of the health & well being of your own family? #Venezuela pic.twitter.com/XF5cF4bXKb

— Marco Rubio (@marcorubio) February 16, 2019