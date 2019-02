Senador Marco Rubio a Guaidó: “Pronto estaremos parados con ustedes en una Venezuela libre”

–El senador republicano Marco Rubio, quien visitó sorpresivamente este domingo la frontera de Colombia con Venezuela, para supervisar y coordinar la recepción y entrega de la ayuda humanitaria enviada por EE.UU, se comunicó desde allí con el presidente interino Juan Guaidó y le dijo: “Yo sé que pronto, señor presidente, estaremos parados con ustedes en una Venezuela libre”.

La conversación telefónica la sostuvo Rubio con Guaidó, en medio de una rueda de prensa desde el puente internacional Simón Bolívar, que comunica la ciudad colombiana de Cúcuta con la población de San Antonio, Venezuela, donde se encontro con los diputados opositores venezolanos.

Rubio le informó a Guaidó que se encontraba en la frontera y le reiteró el apoyo de Estados Unidos a la causa por la restauración del orden constitucional en el país.

Y en declaraciones a los periodistas aseguró que los venezolanos no deben perder el ánimo y la esperanza con respecto a la lucha por la democracia en el país.

“No importa el tiempo que tome, la democracia y la libertad van a regresar a Venezuela”, advirtió.

Señaló que tanto democrátas y republicanos se encuentran unidos en una sola voz y que “estarán junto al pueblo de Venezuela en cada paso”.

Rubio advirtió que Venezuela no vive una crisis política, sino “una crisis humanitaria, de seres humanos que no tienen nada que ver con la política, que se les está negando la comida y las medicinas, la ayuda necesaria para vivir”.

Rubio, además, afirmó que el presidente de EEUU, Donald Trump, “ha dicho que tiene todas las opciones y no descarta ninguna. Yo le puedo decir de mi parte que la única intervención militar que existe en Venezuela hoy en día es la intervención cubana”.

Agregó que los países que apoyan a Maduro son corruptos, y que ninguno de ellos es una democracia. “A muchos de ellos (el gobierno venezolano) les deben millones de dólares que quieren que les pague el régimen corrupto”, puntualizó.

También dijo que “el único que está aislado es Nicolás Maduro y los criminales que lo acompañan y que le han hecho daño a su propio pueblo. Más de 50 países se han unido a esta causa de ustedes (venezolanos). Estamos aquí para apoyarlos”.

Frente a la multitud de inmigrantes que se agolpó en el puente, Rubio dijo que “la libertad y la democracia van a regresar a Venezuela”.

“Muchos nos han dado las gracias, pero nosotros le damos las gracias a ustedes por su valentía, para que su patria recobre la libertad. Estamos seguros que regresará la democracia, el mundo entero está con ustedes, los únicos que están aislados son Maduro y los delincuentes que los rodean”, señaló.

Además, ratificó lo dicho por guaidó: “El sábado que viene va a empezar a entrar a Venezuela, a través de ese gobierno la ayuda que tanto necesita ese pueblo

Antes y después de su llegada a la frontera colombo-venezolana, a través de su cuenta en Twitter, el senador Marco Rubio estuvo informando sobre cada desplazamiento y actividad que iba desarrollando:

-Recorrí el Scalabrini Center con mi esposa Jeanette, @ MarioDB y @ USAmbOAS . Muy agradecido al padre Francesco Bortignon por su trabajo para ayudar a los # venezolanos en # Cúcuta.

-Me reuní con miembros de la @AsambleaVE: @LesterToledo, @gabyarellanoVE, y @joseolivaresm. Hablamos de la entrega de ayuda, sobre elecciones libres y justas y la reconstrucción de #Venezuela después que #Maduro y sus secuaces se hayan ido. Les dije que no perdieran la esperanza.

Rubio también posó frente a los contenedores con los cuales el régimen de Maduro bloqueo el puente de la Tiendita para evitar el ingreso de la ayuda humanitaria:

At the border with @MarioDB & @AmbCTrujillo. Those containers behind us were put there by a terrorist, criminal regime. It isn't going to work. Food and medicine will reach the people of #Venezuela. pic.twitter.com/mbw6QIIIAe

— Marco Rubio (@marcorubio) February 17, 2019