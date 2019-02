Trump pide a UE recibir a 800 terroristas de EI capturados por EE.UU so pena de liberarlos

–A través de su cuenta en Twitter, el presidente Donald Trump pidió este sábado a la Unión Europea, UE, hacerse cargo de más de 800 integrantes del grupo terrorista EI que fueron capturados por las tropas de EE.UU. en siria o “se verá obligado a liberarlos”.

“Estados Unidos le está pidiendo a Gran Bretaña, Francia, Alemania y otros aliados europeos que recuperen a más de 800 combatientes de ISIS que capturamos en Siria y los procesen. El califato está listo para caer. La alternativa no es buena ya que nos veremos obligados a liberarlos”, escribió Trump.

The United States is asking Britain, France, Germany and other European allies to take back over 800 ISIS fighters that we captured in Syria and put them on trial. The Caliphate is ready to fall. The alternative is not a good one in that we will be forced to release them……..

